В США совершено нападение на обвиненного в домогательствах Стэна Ли

В Лос-Анджелесе совершено вооруженное нападение на 95-летнего гуру комиксов Стэна Ли, создателя Человека-паука и Железного человека, Людей Икс, Фантастической четверки и так далее (сотни их!).

Как передает Daily Mail, двое злоумышленников, белый и темнокожий, были схвачены около дома Ли на Голливудских холмах. По информации издания, подозреваемые пытались получить со старичка некую сумму денег, апеллируя к тому, что он им должен.

Согласно сообщению газеты, ссылающейся на свидетелей инцидента, Ли начал пререкаться с подозреваемыми, в результате чего нападавшие тоже раскричались и достали оружие. При этом один из них громогласно заявлял, что "хочет получить свои деньги".

Чуть позже на место инцидента высадилась полиция, оперативно прибывшая, в составе нескольких подразделений (не менее двадцати человек), в том числе на двух вертолетах, "освещающих всё прожекторами", - кто-то позвонил "911". "Царило настоящее сумасшествие", - уточнил свидетель, попросивший не называть его имени.

ЧП произошло в половине восьмого вечера, когда Ли вышел из дома.

Издание не располагает данными, были ли произведены аресты.

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