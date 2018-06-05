В Турции на отдыхе умер российский турист

В турецкой провинции Анталья во время отдыха умер турист из России.

Как сообщило местное издание Milliyet, инцидент произошел накануне в городе Манавгат (район Сиде). 41-летний Сергей П. отдыхал вместе с женой в одном из прибрежных местных отелей. С утра мужчине стало плохо, и он потерял сознание.

Персонал отеля до приезда скорой помощи попытался провести реанимационные процедуры, однако россиянин скончался по дороге в госпиталь, не приходя в сознание.

Тело гражданина РФ доставлено в город Анталья для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, по данным Ростуризма, в 2017 году в Турции зафиксировано 125 случаев со смертельным исходом среди туристов из России.