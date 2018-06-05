Военные кафедры в вузах предложили заменить военными учебными центрами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о вопросах военной подготовки студентов вузов. Документ предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры.

Согласно представленной информации, цель этого законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

В пояснительной записке к распоряжению, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, говорится о том, что сейчас в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. То есть существует несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов. Законопроектом предлагается заменить эти виды военной подготовки на единый вид подразделений военной подготовки.

Создание военных учебных центров не предусматривает увеличения общего числа граждан, которые привлекаются к военной подготовке.

Отметим, что правительство рассмотрело и одобрило этот законопроект на заседании 30 мая.