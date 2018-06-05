Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными

Новости

СМИ: На премьер-министра Израиля готовилось покушение 13:05
В Риме нашли нетронутую "гробницу атлета" 13:01
В Москве 6 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:52
Госдума приняла закон о работе промышленных технопарков 12:52
Минск предложил разработать проекты в интересах всего Союзного государства 12:45
В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа 12:42
На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018 12:42
Под Калининградом дебошир напал на женский монастырь 12:38
Билл Клинтон рассказал о ярости из-за России 12:35
Названы средства гигиены, которые могут вызывать рак 12:35
Все билеты на матч Россия - Турция проданы 12:34
Минкомсвязь: Мы будем искать новые способы блокировки Telegram 12:33
В Индии откопали колесницу из древних эпосов 12:25
Автомобиль сбил трех подростков после ДТП с другой машиной 12:23
В Петербурге ветер обрушил дерево на машину с людьми 12:22
Тверскую улицу перекроют для машин на три дня 12:20
В Уфе семья долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран 12:12
Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях 12:10
В Кировской области на ребенка упали футбольные ворота 12:06
Дело похитителей картин Левитана и Шишкина передали в суд 12:05
Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия 12:05
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 12:00
В России участились попытки пересылки оружия по почте 11:55
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой 11:55
Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 11:43
Рубрика: Власть

Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными

Сегодня Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за незаконную добычу редких животных и биоресурсов, занесенных в Красную книгу. Кроме того, документ вводит наказание за интернет-торговлю в этой сфере. Нарушителю будет грозить до четырех лет лишения свободы.

Напомним, инициативу внес на рассмотрение кабинет министров РФ.

Фото: РИА Новости
Каких животных запретят держать в квартирах

Как сообщает ТАСС, статья УК, посвященная незаконной добыче и обороту особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, дополняется новой частью. В ней говорится об ответственности о незаконной продаже или приобретении таких животных с использованием СМИ, а также интернета.

В качестве наказания могут быть назначены принудительные работы на срок до 3 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Кроме того, в документе излагаются в новой редакции несколько статьей, в том числе о незаконной охоте. В них уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливается наказание за них - вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными