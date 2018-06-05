Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными

Сегодня Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за незаконную добычу редких животных и биоресурсов, занесенных в Красную книгу. Кроме того, документ вводит наказание за интернет-торговлю в этой сфере. Нарушителю будет грозить до четырех лет лишения свободы.

Напомним, инициативу внес на рассмотрение кабинет министров РФ.

Как сообщает ТАСС, статья УК, посвященная незаконной добыче и обороту особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, дополняется новой частью. В ней говорится об ответственности о незаконной продаже или приобретении таких животных с использованием СМИ, а также интернета.

В качестве наказания могут быть назначены принудительные работы на срок до 3 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Кроме того, в документе излагаются в новой редакции несколько статьей, в том числе о незаконной охоте. В них уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливается наказание за них - вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.