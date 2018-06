Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами"

Комедийные фильмы туманного Альбиона представляют собой достаточно занимательный поджанр, и до недавнего времени они были чуть ли не единственной визитной карточкой островного кинематографа (помимо экранизаций). В Британии есть место и великолепным стендап-комедиям, и комедиям положений, и историческим сериалам, где над собственной историей англичане умудряются смеяться, нисколько ее не принижая, и замечательным проектам, юмор которых чернее сажи.

Впрочем, сторонний наблюдатель, не особенно увлекающийся вышеперечисленным, скорее всего, вспомнит романтические комедии девяностых: "Ноттинг Хилл" (Notting Hill), "Четыре свадьбы и одни похороны" (Four Weddings and a Funeral), "Голубоглазый Микки" (Mickey Blue Eyes), "Краденое свидание" (Man Up), "Реальная любовь" (Love Actually), "Играй, как Бекхэм" (Bend It Like Beckham), "Мой мальчик" (About a Boy), фильмы о Бриджет Джонс и еще что-то в том же духе. И, судя по всему, в этом списке скоро будет пополнение.

Режиссер Оливер Паркер, очевидно, имеющий пристрастие к бессмертным произведениям Оскара Уайльда, отличившийся также созданием фильма с Роуэном Аткинсоном "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" (Johnny English Reborn) и полнометражной картины по "Папашиной армии" (Dad's Army), уже через месяц представит свое новое творение, которым станет комедия "Плавая с мужчинами" (Swimming With Men).

Офисный клерк Эрик Скотт (Роб Брайдон) мучительно переживает кризис среднего возраста и чувствует, что жизнь пойдет прахом, если он кардинально ее не изменит. И вот, по некотором размышлении, ответ напрашивается сам собой. Нужно бросить себе вызов и пуститься во все тяжкие: присоединиться к мужской любительской команде по синхронному плаванию, членами которой являются товарищи по несчастью на пятом десятке. Правда, некоторые, как герой Джима Картера, судя по всему, не заметили возрастных изменений и остались в уютном коллективе даже тогда, когда новое амплуа (например, деда) призывно стучится в дверь и по идее должно избавить от страданий "экваториального" состояния.

Несколько маразматическое зрелище, отлично подытоживаемое фразой одного из героев: "Мы всего лишь стайка мужчин среднего возраста, которые встречаются время от времени в слишком тугих плавках для того, чтобы выполнять забавные фигуры в бассейне" как нельзя лучше характеризует абсурд происходящего. Особенно умиляет серьезный тон Скотта в разговоре со своим сыном-подростком. "Я хочу, чтобы ты мог мною гордиться", - важно и степенно изрекает отец. "Чем? Тем, что ты плаваешь с мужчинами?", - резонно вопрошает отпрыск.

Помимо Роба Брайдона зрители смогут увидеть на экране Джима Картера ("Аббатство Даунтон"), Адиля Ахтара, Руперта Грейвса ("Сага о Форсайтах", "Льюис", "Шерлок") и многих других. У себя на родине фильм выйдет на экраны 6 июля.