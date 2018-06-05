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Рубрика: Власть

Диалог в итоговом чтении

Законодатели из 90 стран мира выступили против санкций
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск №7584 (121)
В Москве завершился двухдневный Международный форум "Развитие парламентаризма". В итоговой декларации участники высказались за расширение равноправного диалога и против использования любых санкций в обход ООН.

В итоговом заседании приняли участие спикеры парламентов 16 государств, включая председателя российской Госдумы Вячеслава Володина, а также несколько председателей межпарламентских организаций.

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Как отметил глава Парламентской ассамблеи Средиземноморья Педро Роке, за два дня работы в Москве законодатели всего мира "увидели много возможностей для совместной работы и решения важных проблем". "Парламентская дипломатия особенно важна, когда появляются препятствия в межправительственных отношениях", - подчеркнул он. Участие в таких мероприятиях позволяет парламентариям "сформировать общее представление о мировых проблемах", отметила вице-президент Уругвая, председатель Генеральной ассамблеи Лусия Тополански. "Чтобы решать эти проблемы, надо поддерживать связи с другими народами и странами. Этот форум поможет нам наладить такие связи на постоянной основе", - считает она.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Итог дискуссии подвел вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Нам удалось обсудить вопросы глобальной безопасности, новых технологий, свободы слова. Два дня представители более 90 стран делились опытом и пытались найти общее решение проблем. Все парламентарии настроены на работу для объединения усилий по установлению справедливого миропорядка", - отметил он. Депутат отметил, что участники форума выступили за приверженность нормам международного права, против языка санкций и позиции соглашательства. Тема санкций прозвучала и в итоговой декларации форума. "Мы, участники Международного форума "Развитие парламентаризма", осуждаем практику применения в обход ООН, в том числе в отношении парламентариев и СМИ, односторонних ограничений и иных репрессивных мер как противоречащих международному праву, духу парламентаризма и подрывающих основы взаимного доверия", - говорится в документе.

Напомним, форум проходил в Москве 4 и 5 июня. В нем приняли участие более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира.

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