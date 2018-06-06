Банк России создаст рейтинг страховых компаний по качеству работы

Банк России планирует создать рейтинг страховых компаний по качеству их работы, сообщил первый заместитель председателя Сергей Швецов, выступая на XVI Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

Программой развития экономики предусмотрено двукратное снижение доли населения с небольшими доходами. Как следствие, должна вырасти покупательная способность, в том числе, спрос граждан на финансовые продукты, отметил Швецов.

"В этих условиях страховая отрасль должна быть готова предложить адекватный продукт и адекватное сопровождение этого продукта. Кроме того, в условиях цифровизации страховые компании становятся ближе к потребителям. Граждане будут обращать все более пристальное внимание на качество работы страховщиков", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

Рейтинг качества работы страховщиков поможет более четко понимать, насколько страховая компания дружественна потребителю. Выбор услуг той или иной компании будет определяться не только ценовым фактором, но и качеством работы, пояснил Сергей Швецов.

По его словам, имидж страховой отрасли в последнее время стал улучшаться. "Мы до сих пор получаем достаточное количество жалоб, связанных навязыванием услуг, невозможностью приобретения тех или иных продуктов, с введением в заблуждение, но они приобретают все более технический характер. Тем не менее, действия, направленные на улучшение взаимоотношений с потребителями, должны быть продолжены", - резюмировал Швецов.