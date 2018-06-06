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06.06.2018 12:10
Рубрика: Экономика

Банк России создаст рейтинг страховых компаний по качеству работы

Текст: Юлия Кривошапко
Банк России планирует создать рейтинг страховых компаний по качеству их работы, сообщил первый заместитель председателя Сергей Швецов, выступая на XVI Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

Программой развития экономики предусмотрено двукратное снижение доли населения с небольшими доходами. Как следствие, должна вырасти покупательная способность, в том числе, спрос граждан на финансовые продукты, отметил Швецов. 

"В этих условиях страховая отрасль должна быть готова предложить адекватный продукт и адекватное сопровождение этого продукта. Кроме того, в условиях цифровизации страховые компании становятся ближе к потребителям. Граждане будут обращать все более пристальное внимание на качество работы страховщиков", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Рейтинг качества работы страховщиков поможет более четко понимать, насколько страховая компания дружественна потребителю. Выбор услуг той или иной компании будет определяться не только ценовым фактором, но и качеством работы, пояснил Сергей Швецов.

По его словам, имидж страховой отрасли в последнее время стал улучшаться. "Мы до сих пор получаем достаточное количество жалоб, связанных навязыванием услуг, невозможностью приобретения тех или иных продуктов, с введением в заблуждение, но они приобретают все более технический характер. Тем не менее, действия, направленные на улучшение взаимоотношений с потребителями, должны быть продолжены", - резюмировал Швецов.

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