Экс-баскетболист Деннис Родман приедет на саммит в Сингапур

Известный американский баскетболист Деннис Родман приедет в Сингапур, где 12 июня должна состояться встреча лидеров США и КНДР. Спортсмен, ранее не раз посещавший Северную Корею, выступит в роли посла доброй воли. Он может оказать неформальное содействие переговорам на высшем уровне.

Как пишет ТАСС, 57-летний Родман - бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации. Спортивную карьеру завершил в 2006 году. С тех пор регулярно участвует в разных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино.

Популярности Родмана во многом способствует эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.

Экс-баскетболист был в КНДР шесть раз. Последний визит состоялся летом прошлого года. Тогда Деннис подарил Ким Чен Ыну книгу "Искусство сделки", написанную Дональдом Трампом.