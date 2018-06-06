Бесконтактные карты "Мир" будут приниматься везде к концу года

Карты "Мир" в бесконтактном режиме будут принимать все терминалы оплаты в конце этого года - начале следующего, рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.

"Практически девять карт из десяти новых выпускаемых - бесконтактные, это уже некий хороший тон, выпускать именно такие карты, - сказал он. - Однако эти карты в бесконтактном режиме принимаются еще не во всех терминалах. Совместно с крупнейшими банками-эквайрерами мы в конце этого года - начале следующего планируем закрыть этот вопрос. Так что необходимость каждый раз набирать пин-код исчезнет в ближайшее время. Большая часть транспортной инфраструктуры, работающей с картами, бесконтактный "Мир" уже принимает".

Выпущено свыше 35 миллионов карт платежной системы "Мир", перевод на них бюджетников практически завершен.

Полностью интервью Владимира Комлева читайте в ближайших номерах "Российской газеты".