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06.06.2018 20:05
Рубрика: Экономика

Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины

Текст: Галина Мисливская

Россия может самостоятельно производить самолеты Ан-124 без участия Украины, где расположено госпредприятие "Антонов", считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее украинское госпредприятие "Антонов" заявило, что считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, поскольку лишь разработчик обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции, отметили в украинском госпредприятии.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия, - цитирует Бондарева РИА Новости. - Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого".

В советское время, напомнил сенатор, именно там осуществлялся весь цикл создания сверхтяжелых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ. "Ан-124 выпускались там", - подчеркнул Бондарев.

Он также отметил, что при возобновлении серийного производства самолет получит другое название. "Это будет абсолютно новый самолет и именно российского производства, разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели. Поступление таких "машин" на вооружение России будет отвечать и требованиям эффективности, и требованиям рентабельности, и требованиям безопасности", - заявил глава оборонного комитета СФ.

Что же касается заявления украинского госпредприятия, оно "укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику", отметил Виктор Бондарев. "Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолетов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", - добавил он.

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