Федерация хоккея России объявила о продлении контрактов с главными тренерами молодежной и олимпийской сборных Валерием Брагиным и Олегом Браташом. Новые соглашения с обоими специалистами заключены на два года с возможностью продления еще на два.

- За время работы Валерия Брагина в молодежной сборной с 2010 по 2012 год и с 2015 по 2018 год команда пять раз завоевывала медали - золотую, три серебряные и одну бронзовую, - напомнила пресс-служба ФХР. - В период своего существования с 2015 года олимпийская сборная под руководством Олега Браташа выиграла четыре международных титула.

Комментируя новое соглашение, Валерий Брагин подчеркнул, что самое важное в его работе у руля "молодежки" - это даже не спортивный результат. "Главное, чтобы на выходе из хоккейных школ у нас были более качественные игроки", - сказал тренер.