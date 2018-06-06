Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 142-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году""

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2003, N 50, ст. 4844; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 27, ст. 4278; 2017, N 1, ст. 7; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18) следующие изменения:

1) в статье 158:

а) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) по иным искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования.";

б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 31 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования.";

2) в статье 165:

а) дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания:

"представляет в судах интересы Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными нормативными правовыми актами;";

б) абзацы сорок второй - сорок пятый считать соответственно абзацами сорок третьим - сорок шестым;

3) в пункте 32 статьи 2421 слова "указанного взыскателем и (или)" заменить словами "представленным взыскателем или судом либо указанным", слово "отсутствие" заменить словами "непоступление уточненных реквизитов банковского счета взыскателя";

4) в статье 2422:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Главный распорядитель средств федерального бюджета, представлявший в суде интересы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса либо выступавший в суде в качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации или федерального бюджета, в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, направить в Министерство финансов Российской Федерации информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств федерального бюджета в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, представить в Министерство финансов Российской Федерации информацию о результатах обжалования судебного акта.

В целях реализации Российской Федерацией права регресса, установленного пунктом 31 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации уведомляет соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета об исполнении за счет казны Российской Федерации судебного акта о возмещении вреда.

Главный распорядитель средств федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, ежеквартально представляет в Министерство финансов Российской Федерации информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию Российской Федерацией права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.";

б) в пункте 3:

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации, представлявший в суде интересы субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации, направить в финансовый орган субъекта Российской Федерации информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации, представить в финансовый орган субъекта Российской Федерации информацию о результатах обжалования судебного акта.

В целях реализации субъектом Российской Федерации права регресса, установленного пунктом 31 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган субъекта Российской Федерации уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации об исполнении за счет казны субъекта Российской Федерации судебного акта о возмещении вреда.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации в финансовый орган субъекта Российской Федерации информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию субъектом Российской Федерации права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.";

в) в пункте 4:

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования, направить в финансовый орган муниципального образования информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования, представить в финансовый орган муниципального образования информацию о результатах обжалования судебного акта.

В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 31 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета муниципального образования об исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования в финансовый орган муниципального образования информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.";

г) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 32 статьи 2421 настоящего Кодекса.";

д) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, финансовый орган производит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или судебным актом.";

5) в статье 2423:

а) пункт 1 после слов "месту открытия" дополнить словами "в соответствии с настоящим Кодексом";

б) абзац пятый пункта 3 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее также - решения налоговых органов), а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

в) абзац третий пункта 4 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

г) абзац второй пункта 7 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

д) абзац первый пункта 8 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

е) абзац третий пункта 9 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

6) в статье 2424:

а) пункт 1 после слов "в орган, осуществляющий" дополнить словами "в соответствии с настоящим Кодексом";

б) абзац шестой пункта 3 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

в) абзац второй пункта 6 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

г) абзац первый пункта 7 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

д) абзац третий пункта 8 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

7) в статье 2425:

а) абзац шестой пункта 3 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

б) абзац второй пункта 6 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

в) абзац первый пункта 7 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

г) абзац третий пункта 8 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

8) в статье 2426:

а) в пункте 1 слова "(далее - решение налогового органа)" исключить;

б) в абзаце третьем пункта 3 слова "и решения налогового органа" заменить словами ", решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

в) в абзаце втором пункта 6 слова "и решения налогового органа" заменить словами ", решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами";

г) в абзаце первом пункта 7 слова "и решения налогового органа" заменить словами ", решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2017 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Установить, что в 2018 году объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации может быть увеличен за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2018 года, в объеме 32 980 067,6 тыс. рублей для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации.";

б) пункт 1 части 3 после слов "части 1" дополнить словами "и частью 21";

2) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61

Установить, что в 2018 году при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации могут быть предоставлены средства федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии их возврата не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин