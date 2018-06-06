ЦБ допустил сохранение санкций против РФ в ближайшие три года

Санкции, направленные против России, могут сохраниться еще на три года. Такое предположение высказали аналитики Центрального банка в документе "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы", который опубликован на официальном сайте регулятора.

Банк России уточнил, что сохранение санкций прогнозируется в рамках консервативного сценария и отметил, что в этой ситуации необходимо изыскивать внутренние источники финансирования на фоне того, что доступ к внешним будет затруднен.

Авторы документа также высказали мнение о том, что на фоне нормализации денежно-кредитной политики в развитых странах сохранится и привлекательность развивающихся рынков, в результате чего экономика России "может оказаться одним из наиболее выгодных объектов для инвестиций".