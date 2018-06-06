ЦБ: Институт финансового омбудсмена первым заработает на рынке ОСАГО

Новости

Эксперты обсудят контроль над поставкой сельхозпродукции Беларуси 14:00
Харви Вайншейн станет персонажем нового "Хищника" 14:00
Хабаровский осужденный попросился в другую колонию из-за шума самолетов 13:55
В ЦИК рассказали о голосовании с временной пропиской на довыборах в ГД 13:54
В Забайкальском крае создадут "заповедник" юрского периода 13:50
Вынесен приговор избившему сожительницу актеру "милицейских сериалов" 13:45
В Петербурге из-за задымления на ЕГЭ эвакуировали 228 школьников 13:43
На Кубани к 2019 году бесплатный Wi-Fi появится на 500 пляжах 13:40
Томский политех будет сотрудничать с вузом Крыма в ядерной энергетике 13:39
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США 13:36
Глава Крыма предложил создать концепцию Русского мира 13:34
УАЗ "Патриот" подорожал до миллиона 13:34
Появилось первое "фото" новой "Семейки Аддамс" - с Шарлиз Терон 13:30
В США придумали "третью руку" для тяжелого оружия 13:26
МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов 13:21
В Японии представили летающий зонтик 13:18
В Сочи при обрушении скейт-парка пострадали дети 13:18
Авиакомпания "Россия" увеличит количество рейсов в Крым 13:17
Жителей Ростова предупредили о грозе с градом и ураганом 13:14
В ДНР задержали иорданца за шпионаж в пользу Украины 13:10
МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в половине проверенных объектов 13:10
В Сети появилась третья, экзистенциальная серия нового "Простоквашино" 13:10
Погоня полиции за угнанным с военной базы БТР попала на видео в США 13:09
Во Франции произошел взрыв на зернохранилище, есть пострадавшие 13:03
В ФАС признали нарушителями МТС и "Вымпелком" за рассылку спама 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" состоится пресс-конференция фестиваля Verbier Festival
13 июня в "РГ" состоится пресс-конференция фестиваля Verbier Festival
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 13:13
Рубрика: Экономика

ЦБ: Институт финансового омбудсмена первым заработает на рынке ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Первым сегментом, где заработает новый для России институт финансового омбудсмена, станет страхование. И, прежде всего, рынок ОСАГО. Об этом сообщил глава Службы по защите прав потребителей и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута, выступая на XVI Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

По словам Мамуты, рассмотрение примерно 30-40 процентов жалоб, поступающих сегодня в ЦБ от потребителей финансовых услуг, находится в компетенции суда. В этом плане он назвал очень своевременным принятие Госдумой законопроекта о финансовом омбудсмене. (4 июня этот закон подписал президент Владимир Путин - прим. Ред.).

Фото: depositphotos.com
Цена на полис ОСАГО будет индивидуальной для каждого водителя

Институт финансового уполномоченного позволит оперативно решать споры, возникающие между финансовыми организациями и потребителями их услуг, в досудебном порядке, что заметно снизит нагрузку на суды, отметил Мамута. Он уточнил, что в международной практике до 80% споров при наличии действующего института финансового защитника урегулируются при первичном обращении потребителя с претензией в финансовую организацию. Ещё 15% споров переходит на стадию рассмотрения финансовым уполномоченным, и только 5% споров доходят до суда.

Решения финансового омбудсмена будут обязательным для исполнения финансовыми организациями. Исполнившие решение в срок будут освобождаться от уплаты штрафов за нарушение прав потребителей. При этом участники спора будут иметь право при несогласии с решением уполномоченного обжаловать это решение в судебном порядке, уточнил Михаил Мамута.

Главное сегодня

МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США
Правительство обнулит ставку НДС для авиасообщения с Дальним Востоком
В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране