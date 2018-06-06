ЦБ: Институт финансового омбудсмена первым заработает на рынке ОСАГО

Первым сегментом, где заработает новый для России институт финансового омбудсмена, станет страхование. И, прежде всего, рынок ОСАГО. Об этом сообщил глава Службы по защите прав потребителей и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута, выступая на XVI Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

По словам Мамуты, рассмотрение примерно 30-40 процентов жалоб, поступающих сегодня в ЦБ от потребителей финансовых услуг, находится в компетенции суда. В этом плане он назвал очень своевременным принятие Госдумой законопроекта о финансовом омбудсмене. (4 июня этот закон подписал президент Владимир Путин - прим. Ред.).

Институт финансового уполномоченного позволит оперативно решать споры, возникающие между финансовыми организациями и потребителями их услуг, в досудебном порядке, что заметно снизит нагрузку на суды, отметил Мамута. Он уточнил, что в международной практике до 80% споров при наличии действующего института финансового защитника урегулируются при первичном обращении потребителя с претензией в финансовую организацию. Ещё 15% споров переходит на стадию рассмотрения финансовым уполномоченным, и только 5% споров доходят до суда.

Решения финансового омбудсмена будут обязательным для исполнения финансовыми организациями. Исполнившие решение в срок будут освобождаться от уплаты штрафов за нарушение прав потребителей. При этом участники спора будут иметь право при несогласии с решением уполномоченного обжаловать это решение в судебном порядке, уточнил Михаил Мамута.