ЦБ: Меры правительства стабилизируют цены на бензин

Банк России ожидает, что цены на бензин стабилизируются на фоне мер правительства. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она отметила, что с ценами уже наблюдаются достаточно серьезные изменения и, по всей видимости, ситуация будет стабилизироваться и дальше, передает ТАСС.

"Во-первых, правительство приняло меры, плюс произошла стабилизация валютного курса. Тем не менее, нужно будет провести дополнительные расчеты, не будет ли каких-то дополнительных эффектов", - подчеркнула Юдаева.

Напомним, с 1 июня правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. С 1 июля они могут понизиться еще на 700 рублей.