ЦБ: Очистка страхового рынка завершена

Раньше ЦБ практически каждую неделю рассматривал вопрос об отзыве лицензий страховщиков. Сейчас это происходит гораздо реже. "Можно сказать, что произошло завершение очистки отрасли", - сказал Сергей Швецов.
Когда говорят о драматическом снижении числа субъектов страхового дела за последние три года, нужно иметь в виду, что очень небольшая часть игроков реально занималась страховым бизнесом, большая часть его не вела, отметил, в свою очередь, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Он напомнил, что 8 июня в силу вступает закон о санации страховых компаний. "Мы получим возможность поддерживать неплатежеспособных участников рынка, если будет понимание, что вред, который будет нанесен их уходом с рынка, окажется больше, чем затраты на их спасение", - пояснил Чистюхин.
По его словам, на рынке ещё остаются проблемные игроки, однако ЦБ располагает достаточно большим набором инструментов для повышения платёжеспособности и устойчивости участников страхового рынка.