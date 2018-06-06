ЦБ: Очистка страхового рынка завершена

Оздоровление страхового рынка практически завершено. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, выступая на XVI Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

Раньше ЦБ практически каждую неделю рассматривал вопрос об отзыве лицензий страховщиков. Сейчас это происходит гораздо реже. "Можно сказать, что произошло завершение очистки отрасли", - сказал Сергей Швецов.

Когда говорят о драматическом снижении числа субъектов страхового дела за последние три года, нужно иметь в виду, что очень небольшая часть игроков реально занималась страховым бизнесом, большая часть его не вела, отметил, в свою очередь, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Он напомнил, что 8 июня в силу вступает закон о санации страховых компаний. "Мы получим возможность поддерживать неплатежеспособных участников рынка, если будет понимание, что вред, который будет нанесен их уходом с рынка, окажется больше, чем затраты на их спасение", - пояснил Чистюхин.

По его словам, на рынке ещё остаются проблемные игроки, однако ЦБ располагает достаточно большим набором инструментов для повышения платёжеспособности и устойчивости участников страхового рынка.