Банк России объявил о завершении очистки страхового рынка от нежизнеспособных игроков. Однако проблемные компании на нем еще есть: регулятор продолжает с ними работать.

Раньше ЦБ практически каждую неделю рассматривал вопрос об отзыве лицензий страховщиков. Сейчас это происходит гораздо реже. "Можно сказать, что произошло завершение очистки отрасли", - заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на XVI Международной конференции по страхованию.

Только в 2017 году количество субъектов страхового дела в России, по данным ЦБ, сократилось более чем на 15 процентов. На начало 2018 года на рынке оставалось чуть больше 300 игроков. Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, говоря о "драматическом снижении" числа страховых компаний, нужно иметь в виду, что очень малая доля ушедших с рынка реально занималась страховым бизнесом. Большая часть его не вела.

Проблемные игроки на рынке еще остались. Их деятельность не привязана к какому-то конкретному сегменту, а проблемы носят, по большей части, накопленный характер, уточнил Владимир Чистюхин.

Первым сегментом, где заработает институт финансового омбудсмена, станет рынок ОСАГО

Имидж страховой отрасли стал улучшаться и в глазах потребителей, отмечают в ЦБ. Сергей Швецов рассказал, что регулятор до сих пор получает достаточно жалоб, связанных с навязыванием услуг, невозможностью приобретения тех или иных продуктов, с введением потребителей в заблуждение, но они приобретают все более технический характер. "Тем не менее усилия, направленные на улучшение взаимоотношений компаний с потребителями, должны быть продолжены", - полагает Швецов.

Как сообщил первый зампред ЦБ, регулятор планирует создать рэнкинг качества работы страховщиков, чтобы граждане, выбирая поставщиков страховых услуг, более четко представляли, с кем им предстоит иметь дело. Таким образом, граждане будут выбирать поставщиков страховых услуг, ориентируясь не только на фактор цены, но и на качество работы компании.

По данным главы Службы по защите прав потребителей и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты, 30-40 процентов жалоб, которые приходят в ЦБ от потребителей финансовых услуг, - в компетенции суда. В этом плане в Банке России считают очень своевременным появление в России закона о финансовом омбудсмене. (Президент подписал документ 4 июня.)

Этот институт позволит оперативно решать споры, возникающие между финансовыми организациями и потребителями их услуг, в досудебном порядке. Это заметно снизит нагрузку на суды, считает Михаил Мамута. Он уточнил, что в международной практике до 80 процентов споров при наличии института финансового защитника решают уже при первом обращении потребителя с претензией в финансовую организацию. Еще 15 процентов споров переходит на стадию рассмотрения уполномоченным, и только пять процентов споров доходят до суда.

Решения финансового омбудсмена будут обязательным для исполнения финансовыми организациями. Исполнившие решение в срок будут освобождаться от уплаты штрафов за нарушение прав потребителей. При этом участники спора будут иметь право при несогласии с решением уполномоченного обжаловать это решение в судебном порядке, уточнил Михаил Мамута.

Кстати

Расходы Центрального банка России на санацию трех частных банковских групп составили 2,62 триллиона рублей. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Reuters.

Она сообщила, что регулятор внес в капитал санированных банков 758,3 миллиарда рублей и предоставил им в форме депозитов еще 1,86 триллиона рублей.

Большую часть депозитов получили "Траст", Рост Банк и Автобазабанк - 1,5 триллиона рублей. По словам Набиуллиной, эти кредитные организации планируется объединить и создать банк проблемных активов. Потраченные средства могут вернуться, если активы приобретут сторонние инвесторы, уточнила она.

Банк "Открытие" получил 111,6 миллиарда рублей, а Промсвязьбанк - 245 миллиардов рублей.

Эльвира Набиуллина также отметила, что сейчас рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных средств в форме депозитов для формирования банка непрофильных активов и передачи на его баланс непрофильных и проблемных активов "Открытия" и Бинбанка.

Интересно, что в 2017 году зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал затраты на санирование банковских групп чуть более чем в триллион рублей.

Подготовила Нина Егоршева