ЦБ закрепит в законе формат сделки при инсайде и манипулировании

В планах Центрального банка прописать в законодательстве формат сделки с регулятором, которая будет возможна в случае, если участники рынка использовали в своей деятельности такие недобросовестные практики или манипулирование.

Как прописано в опубликованном сегодня на официальном сайте Банка России проекте "Основных направлений развития финансового рынка на 2019-2021 годы", в случае заключения сделки у ЦБ РФ появляется право смягчения мер воздействия на нарушителя за использование инсайда или манипулирования рынком. Для этого нарушитель должен будет активно помогать в расследовании и возместить причиненный вред.

Как считают в Банке России, введение института сделки позволит сократить расследование правонарушений, связанных с инсайдом и манипулированием, в то время как сегодня на расследование таких случаев порой уходит до двух лет - об этом еще несколько лет назад говорил первый зампред Центрального Банка Сергей Швецов.