Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС""

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N48, ст. 4561; 2004, N 35, ст. 3607; 2016, N 1, ст. 8; 2017, N 1, ст. 50) следующие изменения:

1) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

"Меры социальной поддержки, предусмотренные абзацем четвертым пункта 4, пунктами 6, 8-10 и 13 части первой статьи 18, пунктами 5-7 части второй статьи 19, абзацем четвертым пункта 4 части второй статьи 20 настоящего Закона, предоставляются при условии постоянного проживания (работы) граждан (за исключением детей независимо от места их рождения, чьи родители (один из родителей) непосредственно перед рождением ребенка постоянно проживали (работали) в зонах отселения, проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-экономическим статусом и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах) непосредственно перед предоставлением указанных мер:";

2) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 и 3 части первой статьи 25 настоящего Закона, предоставляются при условии постоянного проживания детей и подростков в возрасте до 18 лет в зонах отселения, проживания с правом на отселение, в том числе перед их переселением из этих зон (за исключением детей независимо от места их рождения, чьи родители (один из родителей) непосредственно перед рождением ребенка постоянно проживали (работали) в этих зонах и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах, а также детей первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1-3 и 6 части первой статьи 13 настоящего Закона и родившихся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей), непосредственно перед предоставлением указанных мер:

1) в зоне отселения - не менее 1 года;

2) в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет.";

3) часть третью считать частью четвертой и изложить ее в следующей редакции:

"Предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 271 настоящего Закона гражданам, указанным в пунктах 7-9 части первой статьи 13 настоящего Закона, детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зонах отселения, проживания с правом на отселение, в том числе перед их переселением из этих зон, а также детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом (за исключением детей независимо от места их рождения, чьи родители (один из родителей) непосредственно перед рождением ребенка постоянно проживали (работали) в зонах отселения, проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-экономическим статусом и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах, а также детей первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1-3 и 6 части первой статьи 13 настоящего Закона и родившихся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей), осуществляется при условии их постоянного проживания (работы) непосредственно перед предоставлением указанной денежной выплаты:

1) в зоне отселения - не менее 1 года;

2) в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет;

3) в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет.";

4) части четвертую - шестую считать соответственно частями пятой - седьмой.

Статья 2

1. Действие положений статьи 4 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

2. При этом меры социальной поддержки, назначенные в соответствии с частями второй и третьей статьи 4 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), не могут быть снижены.

Президент Российской Федерации В. Путин