Что подарить учителю на выпускной?

В России в социальных сетях активно обсуждается вопрос: что подарить учителю на выпускной? С огромным отрывом идет красочный альбом по типу дембельского. Мы спросили у наших белорусских читателей: надо ли делать подарок любимому педагогу и что бы вы подарили?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

- Вопрос непростой. Конечно, когда это классный руководитель, которого дети любят и ценят, они могут совместно с родителями придумать на выпускной какую-то форму благодарности. Но это не должен быть холодильник, телевизор или что-то другое материально весомое. Чтобы подарок не выглядел как оплата за хорошие оценки... Ведь формально это можно расценить как коррупцию. Другое дело, букет цветов или какой-то небольшой памятный сувенир - это абсолютно нормально.

Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:

- Я бы песню спела. Кстати, на мой выпускной в поселке Галое Добрушского района так и было. Мы не складывались на какие-то подарки. Готовили концерт - от всей души. А перед его началом в программе были спортивные игры. Выпускники соревновались с учителями. И конечно, дарили цветы. Хризантемы, розы... Но особенно мне запомнились ромашки. Мы их не просто в поле сорвали, но еще очень интересно оформили. Думаю, и сегодняшние педагоги оценили бы именно такой подарок. Потому что купить что-то - это просто. Гораздо сложнее, а потому и дороже, придумать, сделать своими руками. Тем более когда это творчество коллективное, всего класса.

Светлана Крутогорская, экономист:

- Когда мой сын выпускался, мы дарили сертификат на покупки в одном из столичных магазинов. Родители такое предложение поддержали единогласно - все были очень благодарны классному руководителю наших детей, которая хлопотала за каждого с 5-го класса. Поверьте, этот подарок был от души.

Анастасия Крупко, продавец-консультант магазина подарков:

- Думаю, это должен быть какой-то памятный подарок. Например, фотоальбом со снимками наиболее интересных событий за все годы обучения: где бывали с классом, в каких мероприятиях принимали участие, чем хотели бы запомниться... Или медаль с гравировкой - "Любимому учителю на долгую память". Вариантов можно придумать много, главное - проявить фантазию.