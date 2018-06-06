Отрасли, которые в ближайшем будущем выпадут из процесса цифровой трансформации, окажутся на периферии. Это касается и железнодорожного транспорта.

Инвестиции в ИТ на железной дороге повысят безопасность перевозок, улучшат логистику, удешевят техобслуживание и ремонт, оптимизируют расписания. Такие проекты требуют больших затрат, но эти инвестиции оправданны и за несколько лет окупятся, считают эксперты.

Россия пока отстает по уровню цифровизации в целом от стран, которые запустили процессы перехода к цифровым технологиям раньше. Но по скорости изменений Россия как раз в числе лидеров.

"Это верно как для экономики страны в целом, так и для железнодорожной отрасли в частности. В РЖД разработана и одобрена долгосрочная комплексная программа "Цифровая железная дорога". Она охватывает самые разные аспекты, в том числе большие данные, промышленный интернет вещей, технологии беспроводной связи и т.д. Отрасль планирует к 2020 году добиться стопроцентной виртуализации документооборота - в 2016 году на грузовых перевозках он составлял около 50 процентов. К 2020 году планируется продавать до 90 процентов билетов в электронном виде, в прошлом году эта доля составляла около 40 процентов", - говорит Кирилл Бутаев, ведущий эксперт по аналитике в реальном секторе SAS Россия/СНГ.

Уровень проникновения и использования инноваций растет быстро и в ближайшие годы, скорее всего, останется таким же. Речь идет уже о том, чтобы транспортные средства стали автономными и связанными в единую систему, чтобы появились "умные" дороги, которые позволят повысить эффективность перевозок и снизить энергопотребление.

По словам Светланы Савельевой, руководителя департамента развития отраслевой экспертизы группы компаний Softline, отдельного внимания заслуживает концепция "Умный вокзал". Это повышение безопасности и энергоэффективности инфраструктуры вокзалов, создание сервисов для пассажиров, таких как безбарьерная среда, Wi-Fi, системы информирования, навигации, самообслуживания и электронной очереди.

"Примеры экономически эффективных решений - система "помощник машиниста", которая в реальном времени выбирает оптимальный режим ведения поезда и позволяет сэкономить до 15 процентов энергии. Такие системы применяются в Германии. Система "Интеллектуальный контейнерный терминал" позволяет сократить простой вагонов и контейнеров, снизить потребление электроэнергии и топлива, увеличить производительность терминала на 20 процентов. Она внедрена, например, на станции Клещиха в Новосибирске. А системы диспетчеризации инженерных систем жизнеобеспечения и интеллектуального освещения на железнодорожных объектах позволяют сэкономить до 40 процентов электроэнергии. Такие решения используются на вокзалах Москвы, Анапы и Адлера", - говорит эксперт.

По скорости внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни Россия лидирует в мире

Одно из важнейших решений - интеграция системы видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Технология уже применяется в метрополитене и в некоторых крупных аэропортах. Возможности использования системы распознавания лиц на вокзалах колоссальны, говорят эксперты. Она позволяет предотвращать правонарушения и преступления, искать пропавших без вести, своевременно выявлять посторонних в закрытых зонах и т.д.

"Система определяет человеческие лица в кадре, прогоняет их "цифровые слепки" по базе данных правоохранительных органов и при выявлении совпадений посылает сигнал службе безопасности. Вся эта цепочка действий занимает секунды. Вокзал может создать и пополнять и собственную базу данных нежелательных лиц", - говорит Сергей Черных, гендиректор компании "Видеотэк", член совета директоров ГК "ХайТэк".

Инновация ближайшего будущего - мобильное приложение для пассажиров. Пассажир совершает поездку в электричке, при этом система благодаря геотаргетингу фиксирует место его посадки и выхода и автоматически рассчитывает стоимость поездки. Для совершения оплаты достаточно сделать пару кликов. В поездах дальнего следования пассажиру было бы гораздо удобнее пользоваться сервисами перевозчика - элементарно купить сэндвич с кофе, не дожидаясь стюарда с тележкой, или заказать фильм из видеотеки для просмотра.

"В ближайшие несколько лет мобильные приложения на транспорте получат самое широкое распространение, необходимая инфраструктура для этого создана. За счет приложения перевозчик получает весь объем информации о том, кто его пассажиры, когда и куда они совершают поездки. Применив инструменты анализа больших данных, можно принимать более эффективные управленческие решения, выстраивать максимально персонализированную коммуникацию с клиентами, формируя актуальные предложения", - говорит Михаил Никифоров, руководитель направления сетевых и коммуникационных решений компании КРОК.

В ближайшие несколько лет мобильные приложения на транспорте получат широкое распространение

Основная проблема заключается в сложности внедрения новых информационных систем в уже существующую инфраструктуру РЖД. "Из-за высокого уровня операционной нагрузки сотрудников и строгих требований к безопасности даже готовое ИТ-решение может находиться в стадии апробации несколько лет. Низкая скорость ввода ИТ-проектов в эксплуатацию, безусловно, тормозит инновационные процессы в российской железнодорожной отрасли", - говорит Ольга Цыганова, руководитель проектов ИТ-компании CUSTIS.

Несмотря на успехи, еще много предстоит сделать для сохранения конкурентоспособности как на внутреннем рынке, так и на международной арене: создание единых цифровых платформ в сфере пассажирских перевозок/сервисов и эксплуатации инфраструктуры, роботизированная автоматизация рутинных процессов, переход на безбумажные билеты и бесконтактные системы контроля проезда, в том числе на основе биометрии, создание систем мониторинга вагонов на основе спутниковой связи, систем бесконтактного осмотра и контроля состояния подвижного состава и путей, систем поездного менеджмента, цифровых средств связи и автоматики, систем мультимедиа и видеонаблюдения, интеллектуального климат-контроля и контроля освещения для поездов, систем контроля бдительности машиниста, внедрение BIM-технологий для проектирования и обслуживания инфраструктуры.

В мире давно и успешно внедряют "цифру" на железной дороге. "Например, итальянская Trenitalia экономит 100 миллионов евро в год, используя предиктивную аналитику и IoT для управления ремонтами составов. Нидерландская ProRail с помощью дронов осматривает пути. Мировая практика показывает: ИТ-решения на транспорте - это эффективно", - подчеркнул Сергей Гудырин, гендиректор Adeptik, резидент Астраханского технопарка FABRIKA.