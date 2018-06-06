ЦИК увеличил срок подачи заявления о смене места голосования

Система "Мобильный избиратель" продолжает совершенствоваться. В среду на заседании ЦИК зампред Николай Булаев представил изменения, которые вводятся с этого года и будут впервые опробованы в единый день голосования 9 сентября.

Во-первых, продлевается срок, в течение которого можно подать заявления о смене места голосования через портал госуслуг, в МФЦ и территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Ранее они прекращали принимать обращения граждан за пять дней до дня голосования, теперь - за три дня. "Сдвиг вправо" произойдет и в участковых избирательных комиссиях - они начнут прием заявлений за 10 дней до дня голосования и завершат за три.

"Теперь у избирателя есть возможность подавать заявления в течение большего срока", - подчеркнул Булаев. Он добавил, что это потребует большей оперативности от Федерального центра информатизации, т.к. времени на обработку заявлений в системе ГАС "Выборы" остается меньше. "Но ФЦИ берет на себя обязательство обработать заявления в этот короткий срок, сформировать в книги списки избирателей и реестр избирателей, подлежащих исключению из списков", - рассказал зампред ЦИК.

"Мы берем на себя обязательство обработать заявления практически за одну ночь: в 18:00 в четверг завершается ввод заявлений, мы обязуемся уже в пятницу отдать ТИКам книги и реестры избирателей, чтобы они довели до каждой УИК", - добавил он.

Кроме того, меняется форма бумажного заявления: в нем появится графа "номер телефона", заполнив которую избиратель получитт смс-уведомление о новом месте голосования.

Для желающих принять участие в довыборах в Госдуму по временной регистрации на территории, где пройдет голосование по одномандатному округу, предусмотрено еще одно новшество - необходимо будет указать в заявлении дату временной регистрации, поскольку активное избирательное право возникает через три месяца после нее.

Срок спецзаявлений с марками, которые в прошлом году принимались за пять дней до выборов, теперь будут выдаваться за три и до 14:00 субботы 8 сентября. Это, по словам зампреда ЦИК, повысит прозрачность всей процедуры, ведь данные о голосовании по спецзаявлениям обрабатываются уже после выборов.

Система голосования по месту фактического пребывания впервые была использована в единый день голосования в 2017 году в 20 субъектах Федерации. Затем она была успешно опробована на всей территории страны в ходе выборов президента. В марте 2018 года возможностью сменить участок для голосования воспользовались 5,7 млн избирателей.