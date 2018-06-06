Какой быть союзной программе по Чернобылю?

Члены Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий провели выездное заседание в белорусском городе Хойники. Депутаты обсуждали концепцию новой союзной чернобыльской программы.

Хойники - небольшой районный центр Гомельской области, сильно пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. С территории района были отселены около 25 тысяч человек - больше, чем проживают там сейчас. Прекратили свое существование 49 населенных пунктов, закрылся ряд учебных заведений, медицинских учреждений, было ликвидировано семь сельхозпредприятий, 34 тысячи гектаров выведено из оборота.

Сейчас огромную часть района занимает Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Здесь проводят радиобиологические и экологические исследования, наблюдают за развитием дикой природы, которая постепенно захватывает покинутые людьми дома. Участники заседания посетили научную лабораторию, конеферму и пасеку, размещенные на территории заповедника.

Очередная союзная программа в стадии разработки. Первоначальный бюджет на программу уже уменьшен вдвое. Хотя сумма весьма солидная - 900 миллионов российских рублей. Теперь нужно обсудить, как этими средствами грамотно распорядиться. Пока из одобренных обеими странами - мероприятия по линии МЧС. Белорусская сторона, подчеркивает председатель комиссии Галина Филиппович, настаивает на комплексном подходе:

Задача-максимум программы - возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни

- Если мы раньше говорили о ликвидации последствий, то в новой программе предлагаем другой уровень - это возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни. А для устойчивого развития нужен комплексный подход. Предыдущий опыт говорит о том, что если мы решаем вопросы максимально всесторонне, эффект более ощутим.

Депутаты склоняются к тому, что полностью избавляться от медицинской, научной составляющей или проектов лесного хозяйства в новой программе не следует. Чтобы уложиться в заявленный бюджет, достаточно по каждому направлению оставить самые значимые мероприятия.