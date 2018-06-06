Какие выгоды может принести Киргизии сближение евразийского интеграционного проекта с китайскими инициативами? Способна ли республика сыграть роль моста между постсоветским пространством и страной, чья экономика в ближайшие годы может стать крупнейшей в мире? На столь непростые вопросы пытались ответить эксперты, собравшиеся в Бишкеке за "круглым столом" по теме "Большое евразийское партнерство: сопряжение ЕАЭС с проектом "Один пояс - один путь" (ОПОП).

- На заре становления Таможенного союза предполагалось, что его участники должны защищать общий рынок от товаров из КНР, - утверждает директор филиала фонда "Евразийцы - новая волна" Владимир Лю. - Позже мнение стало меняться. Наконец несколько недель назад в Астане было подписано соглашение между ЕАЭС и КНР о расширении экономического сотрудничества. Совокупный оборот, как ожидается, достигнет 100 миллиардов долларов. И эту сумму можно назвать стартовой ступенькой, поскольку она будет расти. Что нужно делать Киргизии, чтобы использовать ситуацию себе на благо?

По словам замдиректора филиала фонда Дениса Бердакова, сближение между ЕАЭС и инициативой КНР "Один пояс - один путь" вызвано естественными причинами. Россия и Китай, как он полагает, выступают союзниками в интеграционных, инфраструктурных и торговых процессах в Евразии. Обе страны при этом реально заинтересованы в региональной безопасности и стабильности стран континента, в частности Киргизии.

- Падение авторитета Всемирной торговой организации в связи с действиями США и их партнеров, создание "закрытых" региональных торговых объединений ставит на повестку дня активизацию сотрудничества между ЕАЭС и китайским проектом "Один пояс - один путь", - говорит Бердаков. - Равноправное и открытое сотрудничество между ними с учетом интересов всех участников имеет потенциал для качественного роста взаимных инвестиций, доступа на общие рынки товаров и услуг. Киргизия же как страна, которая после вхождения в ЕАЭС получила мощный стимул и финансовые ресурсы для технологической трансформации, восстановления ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства, может расширить возможности для своего бизнеса и привлечения инвестиций в рамках развития большого евразийского партнерства.

Как полагает политолог и эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов, формирование большого евразийского партнерства имеет объективные предпосылки. "В мире идет процесс смены однополярного устройства, сформированного после распада СССР, на многополярный, - поясняет он. - Евразия - очень сложный регион, в котором продолжаются локальные вооруженные конфликты, существует целый букет религиозных, сепаратистских, экстремистских и террористических угроз, связанных не только с Афганистаном и Ближним Востоком".

- США в опубликованной недавно стратегии рассматривают Кавказ и Среднюю Азию как арену борьбы великих держав, - напоминает эксперт. - Поэтому на первый план сегодня выходит проблема обеспечения не только военной, но и финансовой, экономической безопасности наших стран. Хочется верить, что мировые державы найдут способ договориться, а пока ЕАЭС необходимо строить свою модель развития, безопасности, экономики, сотрудничества с соседями.

Стремительно развивающийся Китай тем временем занимает в Центральной Азии все более значимые позиции. В Киргизии в течение последних лет он стал одним из основных кредиторов и выдвинулся в лидеры по объему товарооборота. С одним, впрочем, "но" - речь, главным образом, идет об импорте. Товары, производимые в Киргизии, на китайском рынке практически не представлены. Иными словами, впору говорить о торговой экспансии, которая, в свою очередь, приводит к более ощутимым последствиям для местной экономики.

- Киргизия поступательно развивает сотрудничество с Китаем. На сегодня заключено более 200 различных двусторонних соглашений и договоренностей на разных уровнях, - утверждает аналитик Константин Ларионов. - Сфера совместных экономических интересов достаточно широка и касается как развития инфраструктурных проектов и предприятий, так и импортно-экспортного товарооборота. Страны Центральной Азии в качестве равноправных партнеров КНР интересуют мало, так как население и экономические возможности региона сильно ограничены. Вместе с тем Китай является наиболее значимым торговым партнером Киргизии. На его долю в импорте приходится 34,2 процента, что больше, чем у других стран, включая Россию и Казахстан.

Согласно данным эксперта, несмотря на рост экспорта киргизской продукции в Китай, ее объем меньше импорта из КНР более чем в пятнадцать раз. Однако в свете интеграции КР в ЕАЭС дисбаланс может постепенно снижаться. По мнению Константина Ларионова, Киргизии нужно обратить внимание на перспективу создания совместных с Китаем высокотехнологичных предприятий.

По словам сопредседателя клуба региональных экспертов КР "Пикир" Игоря Шестакова, роль КНР заметно возросла даже во внутриполитических процессах Киргизии.

- Китайский акцент, образно говоря, вполне закономерен, - утверждает он. - Элита с начала 1990-х годов создавала рыночные проекты, ориентируясь на КНР. Вхождение в ВТО привело к засилью китайской продукции. Рынок "Дордой" (крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок, расположенный под Бишкеком. - Прим. ред.) - это продукт КНР, где реализуется продукция производителей из соседней страны. Инвестиции получаем в основном на дороги, которые опять же используются КНР как транспортные коридоры. Во что это вылилось? Почти миллион граждан, потерявших работу из-за закрытия производств, которые не могли конкурировать с китайскими, поехали работать в страны, менее интегрированные с китайской экономикой. Поэтому большая часть населения, если у нее спросить, не ответит, по какой причине нужно сопрягать евразийский проект с ОПОП, и пока последний вряд ли будет восприниматься обществом адекватно.

С осторожностью призывает подходить к теме сопряжения и заслуженный экономист КР, Жумакадыр Акенеев. "Инициатива "Один пояс - один путь", конечно, только начало пути к созданию большего проекта, - полагает он. - Через Киргизию проходят шесть транспортных коридоров, ведущих в Центральную Азию из Китая. Пока используется два из них. За годы суверенитета рес-публика едва не превратилась в экономическую провинцию Китая и, полагаю, стала бы ею, если бы не вошла в Евразийский союз. ЕАЭС нам помог заняться развитием собственной промышленности, продукция которой уходит в основном на рынок его стран-участниц. Это можно назвать гарантией нашей безопасности. Хочу отметить и то, что Россия влила в Киргизию миллиарды долларов и сделала так, что мы теперь не должны ей ни копейки, тогда как на долю Китая приходится значимая часть наших внешних финансовых обязательств".

По наблюдениям экономиста, доцента кафедры мировой экономики Бишкекского гуманитарного университета Урана Садыгалиева, несмотря на то, что Евразийский союз состоялся как целостная организация, отношения с Китаем каждая из стран-участниц развивает на двусторонней основе. "В сопряжении с инициативой ОПОП де-факто мы закрепляем отдельные договоренности с КНР, - подчеркивает он. - Поэтому, на мой взгляд, очень важно не потерять наработки в евразийском сотрудничестве в рамках ЕАЭС. В отношениях с Китаем нам необходимо выступать единой организацией, а не отдельно, чтобы добиться более выгодных условий. ЕАЭС для того и создавался, чтобы выступать на международной экономической арене как единый игрок".

Справка "РГ"



"Один пояс - один путь" - инициатива руководства КНР по объединению проектов "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Суть ее заключается в формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с участием Китая. По данным официальных источников КНР, "Один пояс - один путь" охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 процента населения планеты.

Компетентно

Нурадил Баясов, завотделом продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению инвестиций КР

Китай сегодня является одним из наиболее значимых партнеров Киргизии. Только в 2017 году прямые инвестиции из КНР в республику составили 270 миллионов долларов из 590 миллионов в общем объеме. То есть в процентном соотношении это самый высокий показатель. Больше всего денежных поступлений пришлось на обрабатывающую промышленность, горную промышленность и научно-техническую деятельность. А на территории респуб-лики предпринимательскую деятельность осуществляют более двух тысяч субъектов из КНР. Мы хотим, чтобы сотрудничество развивалось. Китайскую сторону привлекает то, что у КР с ЕАЭС один большой рынок. Поэтому мы придаем большое значение сопряжению Евразийского союза и проектов Китая, проводим посвященные этому экономические форумы.

Мнение

Марат Шафигуллин, президент Евразийского исследовательского института развития мира (Россия)



Парадоксально, но США долгое время считали, что китайский проект сотрудничества не может быть привлекательным априори - по идеологическим соображениям. Но данное мнение оказалось ошибочным, в том числе ввиду экономической привлекательности КНР. Более того, Китай учитывает индивидуальные особенности каждой страны и поддерживает власть, то есть не интегрирует свои ценности.

Китай умеет пользоваться "мягкой силой", и продвижение проектов "Шелкового пути" тому пример, тогда как ЕАЭС пока недостаточно использовал потенциал общественной дипломатии. В результате если о таких объединениях, как БРИКС или ШОС, "западные партнеры" уже наслышаны, то к Евразийскому союзу относятся скептически. В западных экспертных кругах муссируется мнение, что ЕАЭС может стать придатком к "Шелковому пути" Китая. Нам необходимо заниматься развитием бренда Евразийского союза, чтобы, к примеру, у ЕС не создавалось подобных иллюзий.