Цены на курятину в оптовом звене уже пошли вверх, скоро этот тренд может проявиться в рознице. Причина - в высоких издержках птицеводства из-за дорогих кормов.

До апреля цены на мясо птицы в опте повышались минимально и даже снижались. Затем началось повышение. "Сегодня стоимость курятины у производителей достигает 100 рублей за килограмм, тогда как совсем недавно была 82 рубля", - говорит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова.

Если тенденция продолжится в оптовом звене, рост цен неизбежно произойдет и в рознице. А к этому подталкивают различные факторы. Например, производители начали активно работать с сетями и значительную часть продукции передают ретейлерам. В результате объемы курятины в опте сокращаются, цены идут вверх. Но основное влияние оказывает рост издержек из-за повышения стоимости кормов, в частности соевого шрота - продукта переработки бобов сои. Этот компонент составляет до 70 процентов стоимости кормов, говорит вице-президент международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберт Давлеев.

За последние месяцы в Аргентине, которая является главным поставщиком соевого шрота в мире, были большие потери урожая. Кроме того, в апреле-мае повысился курс иностранной валюты к рублю. В итоге в мае шрот резко подорожал, выросла себестоимость курятины, поясняет ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Так что цены на курятину должны расти, заключает он. Иначе птицеводы рискуют работать в убыток.

Россия, по сути, зависит от одного поставщика шрота - Бразилии. Около 70 процентов всего объема шрота в Центральном федеральном округе, где сосредоточены основные птицеводческие предприятия, поставляет одна компания. А она закупает сырье в Бразилии, где стоимость соевого шрота в марте этого года была примерно на 40 процентов ниже, чем в России, рассказывает управляющий директор Agro and Food Communications Илья Березнюк. В итоге только из-за того, что наши производители переплачивают за шрот, себестоимость их продукции минимум на 10 процентов выше, чем в Бразилии, указывает он. Но эта страна лидирует по экспортным поставкам мяса бройлеров. Получается, мы своими деньгами поддерживаем конкурентов.

В основной массе производителя сегодня зависят от одного поставщика соевого шрота - Бразилии

При сохранении монополии на импорт ключевого кормового ингредиента у российского экспорта птицы нет перспектив развития за пределами ближайшего зарубежья, заключает Илья Березнюк. Наш экспорт мяса птицы растет лишь формально. Экспорт мяса птицы в страны дальнего зарубежья в 2018 году не превышал одного процента производства, указывает он.

"Предприятия продают курятину на уровне себестоимости, только бы остаться на рынке. Этот экспорт ничего не приносит с точки зрения заработка. Многие предприятия, особенно средние и малые, "сдуваются". Даже некоторые крупные предприятия становятся нерентабельными и закрываются", - соглашается Альберт Давлеев. Но и внутри страны птицеводы могут потерять покупателей, если будут повышать цены. Выход в том, чтобы создать реальную конкуренцию среди поставщиков соевого шрота на рынок РФ. Но для этого, вероятно, придется разрешить экспорт генно-модифицированной сои и шрота. На мировом рынке такой продукт уже преобладает. "В Европе и других частях света кур кормят генно-модифицированными кормами", - говорит Давлеев.