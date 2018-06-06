Новости

МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в Москве 20:34
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений" 20:20
В Минске изучают возможность создания Ассоциации здоровых городов 20:19
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины 20:05
В вагонах-ресторанах поездов ЧМ-2018 ограничат крепость алкоголя 20:00
Негосударственные пенсионные фонды получили 11 кураторов от ЦБ 19:39
Роскосмос впервые установил на "Союзе" видеокамеру для съемки 19:34
ЦБ закрепит в законе формат сделки при инсайде и манипулировании 19:20
На трассах под Севастополем ограничили скорость движения 19:12
МИД упрекнул ОБСЕ в двойных стандартах из-за оценки выборов президента РФ 19:06
Петербургские депутаты попросили вернуть в город "косы" и "поля" 19:00
В минздраве ДНР оценили состояние комбаты "Спарты" 18:53
В Москве появится музей русского языка 18:41
СБ ООН принял первое за три года заявление по Украине 18:35
В Саратовской области из лагеря эвакуировали почти двести детей 18:31
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года 18:14
В Саратове создадут первый в мире робот-экзоскелет нового поколения 18:10
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с немецкими коллегами 18:08
Витебск готов к фестивалю искусств "Славянский базар" 18:00
Владимир Мединский вручил госнаграды деятелям культуры 17:57
В Смоленске ВАЗ влетел в группу пешеходов на тротуаре 17:46
В МЧС назвали три версии пожара в казанском ТЦ "Порт" 17:45
СМИ сообщили о госпитализации Диего Марадоны 17:40
Спасатели предупредили о заморозках в Подмосковье 17:27
Из-за пожара в центре Москвы перекрыто движение 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 20:11
Рубрика: Экономика

Соя толкает на взлет

Из-за нехватки кормов цены на птицу могут возрасти
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Цены на курятину в оптовом звене уже пошли вверх, скоро этот тренд может проявиться в рознице. Причина - в высоких издержках птицеводства из-за дорогих кормов.

До апреля цены на мясо птицы в опте повышались минимально и даже снижались. Затем началось повышение. "Сегодня стоимость курятины у производителей достигает 100 рублей за килограмм, тогда как совсем недавно была 82 рубля", - говорит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова.

Фото: РИА Новости
Как дачник может легально продать свой урожай

Если тенденция продолжится в оптовом звене, рост цен неизбежно произойдет и в рознице. А к этому подталкивают различные факторы. Например, производители начали активно работать с сетями и значительную часть продукции передают ретейлерам. В результате объемы курятины в опте сокращаются, цены идут вверх. Но основное влияние оказывает рост издержек из-за повышения стоимости кормов, в частности соевого шрота - продукта переработки бобов сои. Этот компонент составляет до 70 процентов стоимости кормов, говорит вице-президент международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберт Давлеев.

За последние месяцы в Аргентине, которая является главным поставщиком соевого шрота в мире, были большие потери урожая. Кроме того, в апреле-мае повысился курс иностранной валюты к рублю. В итоге в мае шрот резко подорожал, выросла себестоимость курятины, поясняет ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Так что цены на курятину должны расти, заключает он. Иначе птицеводы рискуют работать в убыток.

Россия, по сути, зависит от одного поставщика шрота - Бразилии. Около 70 процентов всего объема шрота в Центральном федеральном округе, где сосредоточены основные птицеводческие предприятия, поставляет одна компания. А она закупает сырье в Бразилии, где стоимость соевого шрота в марте этого года была примерно на 40 процентов ниже, чем в России, рассказывает управляющий директор Agro and Food Communications Илья Березнюк. В итоге только из-за того, что наши производители переплачивают за шрот, себестоимость их продукции минимум на 10 процентов выше, чем в Бразилии, указывает он. Но эта страна лидирует по экспортным поставкам мяса бройлеров. Получается, мы своими деньгами поддерживаем конкурентов.

В основной массе производителя сегодня зависят от одного поставщика соевого шрота - Бразилии

При сохранении монополии на импорт ключевого кормового ингредиента у российского экспорта птицы нет перспектив развития за пределами ближайшего зарубежья, заключает Илья Березнюк. Наш экспорт мяса птицы растет лишь формально. Экспорт мяса птицы в страны дальнего зарубежья в 2018 году не превышал одного процента производства, указывает он.

"Предприятия продают курятину на уровне себестоимости, только бы остаться на рынке. Этот экспорт ничего не приносит с точки зрения заработка. Многие предприятия, особенно средние и малые, "сдуваются". Даже некоторые крупные предприятия становятся нерентабельными и закрываются", - соглашается Альберт Давлеев. Но и внутри страны птицеводы могут потерять покупателей, если будут повышать цены. Выход в том, чтобы создать реальную конкуренцию среди поставщиков соевого шрота на рынок РФ. Но для этого, вероятно, придется разрешить экспорт генно-модифицированной сои и шрота. На мировом рынке такой продукт уже преобладает. "В Европе и других частях света кур кормят генно-модифицированными кормами", - говорит Давлеев.

Главное сегодня

РФ изучает вопрос о подаче иска к США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений"
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины
ЦБ допустил сохранение санкций против РФ в ближайшие три года
Командир батальона ДНР "Спарта" попал в реанимацию после ДТП