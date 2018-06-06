Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США

Еврокомиссия введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля. Такой шаг станет ответом на новые тарифы США на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза.

"Совет еврокомиссаров одобрил решение ввести дополнительные пошлины на весь перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации. Это часть ответа в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В ведомстве отметили, что рассчитывают завершить необходимую процедуру в координации со всеми странами ЕС до конца июня, чтобы новые пошлины начали применяться уже в июле.

Напомним, что с 1 июня Вашингтон ввел таможенные пошлины на ввоз продукции из стран-членов ЕС. На сталь она составляет 25 процентов, на алюминий - 10 процентов. Эти меры были приняты в конце марта не только в отношении европейских партнеров США, но и Канады, латиноамериканских стран, Австралии и Республики Корея. Для ЕС была введена отсрочка на два месяца.