ГИС ЖКХ готова считывать показания счетчиков воды онлайн

Водное хозяйство стремительно движется к тому, чтобы стать киберфизической системой, которая объединит всех водопользователей и поставщиков. Цифровизации подлежат системы снабжения и отведения, подсистемы питьевых и сточных вод, а также процессы взаимодействия с заказчиками.

Скоро управлять расходом воды и оплачивать услуги ЖКХ можно будет полностью в электронной форме дистанционно. Фото: PhotoXPress

Одно из достижений в сфере цифровизации водоснабжения - создание Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Электронная форма учета облегчает процесс оплаты услуг, обмен информацией с потребителями и создает возможности для получения достоверной аналитики работы как всей сферы водоснабжения, так и отдельного предприятия.

Пользователями системы ГИС ЖКХ уже являются 2,5 миллиона человек

Система уже готова к тому, чтобы получать показатели с приборов учета в электронной форме дистанционно. При этом в ГИС ЖКХ введена система уникальных идентификаторов единых лицевых счетов потребителей, которая позволяет перевести работу предприятий сферы ЖКХ в электронную форму.

Уже присвоено более 100 миллионов таких единых лицевых счетов. Они будут указываться в платежках, которые мы получаем в почтовые ящики.

Россияне смогут оплатить услуги ЖКХ в электронной форме или в банке в упрощенном порядке. Достаточно знать только этот номер единого лицевого счета, всю остальную информацию банк возьмет из ГИС ЖКХ. Пользователями системы уже являются 2,5 миллиона человек в разных городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые присоединяются к ГИС ЖКХ в следующем году.

Через систему без оплаты комиссии граждане уже совершили 180 тысяч платежей более чем на 500 миллионов рублей. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Михаила Евраева, это настоящая революция в мире ЖКХ.

- Наиболее активно размещают информацию в ГИС ЖКХ Рязанский, Владимирский, Костромской, Оренбургский и Ижевский водоканалы. Эти предприятия активно участвуют в цифровизации. Большое значение в процессе также играют профессиональные ассоциации, которые ведут активную работу по внедрению перспективных разработок. Если у ассоциаций есть предложения о том, как можно использовать аналитику ГИС ЖКХ в сфере водоснабжения, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готово рассмотреть и обсудить их. Все данные в систему собирались не только для того, чтобы сделать сферу ЖКХ открытой для граждан и органов власти, но и для того, чтобы вывести качество работы предприятий на новый уровень и сократить большое количество всевозможной отчетности в бумажной форме, - отметил Михаил Евраев.

Вместе с тем, на II Всероссийском водном конгрессе эксперты назвали несколько проблем, препятствующих цифровизации водного хозяйства. Одна из них - нехватка знаний. Профессиональное среднетехническое образование во многих регионах представлено только на уровне наставничества на предприятиях. Из-за этого осваивать и применять инновации в деле проблематично.

Президент компании Universal Communications Леонид Лазовский предложил создавать специальные образовательные программы и организовывать поездки за рубеж, чтобы заимствовать опыт внедрения передовых разработок в области водного хозяйства. Во многих городах Европы успешно функционируют интеллектуальные системы, исключающие вероятность потери воды. В России же пока установлены только отдельные элементы этих систем. Остается стремиться к воссозданию целостного механизма.

- В нашей стране воровство воды имеет колоссальный характер, начиная от банального поднесения магнита к датчику и заканчивая глобальными преступлениями. Поэтому важно выстроить грамотное управление всей сетью, чтобы сразу было понятно, где течет, - считает Леонид Лазовский.

При внедрении интеллектуальных систем также следует учитывать высокую опасность кибератак. По словам экспертов, взломать некачественную систему могут даже подростки. Чтобы избежать этого, стоит использовать только проверенное оборудование.