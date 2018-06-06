Группа депутатов парламента КР инициировала законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках". В случае его одобрения госструктуры, закупающие продукты животного происхождения для социальных объектов, школ, дошкольных учреждений, будут обязаны приобретать их только после прохождения ветеринарного контроля.

По словам одного из авторов законопроекта Мирлана Бакирова, в действующем законе "О государственных закупках" отсутствуют требования о наличии ветеринарной регистрации производства, переработки, хранения, а также реализации продуктов и сырья животного происхождения, что вызывает сомнения в ее санитарной безопасности.

- Продукты закупаются посредством тендера. Кто меньшую цену даст, тот и выигрывает его, но нигде в законодательстве не говорится о том, кто должен отвечать за качество, - пояснил Мирлан Бакиров. - Между тем ни для кого не секрет, что через продукты человек может заразиться такими опасными заболеваниями, как бруцеллез или сибирская язва. Ужесточение требований к государственным закупкам также исключит возможность участия в тендере недобросовестных фермеров и предпринимателей, занимающихся поставкой животноводческой продукции.

Авторы законопроекта убеждены, что их инициатива не повлечет никаких негативных последствий, однако фермеры уверены в обратном. По словам главы объединения переработчиков мяса Арымбека Абдрасулова, нововведение повлечет дополнительные затраты. Услуги частных ветеринаров недоступны для сельских жителей, а государственных в селах почти не осталось.

- Я согласен, что, продавая нашу продукцию на внешние рынки, необходимо строго соблюдать требования технических регламентов, действующих в странах Евразийского экономического союза, - пояснил Арымбек Абдрасулов, - Не подлежит сомнению и то, что ветеринарный контроль проходить надо. Однако следует проработать вопрос стоимости и доступности услуг ветеринарных врачей. Депутаты утверждают, что законопроект не содержит коррупционных рисков, а я как раз-таки уверен в обратном. Если при выдаче ветеринарного сертификата для вывоза продукции животного происхождения за рубеж ветеринары хоть как-то придерживаются норм, то в отношении того, что идет на внутренний рынок, все зависит от цены вопроса.

Свои возражения и предложения фермеры уже направили в парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.