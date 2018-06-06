По словам одного из авторов законопроекта Мирлана Бакирова, в действующем законе "О государственных закупках" отсутствуют требования о наличии ветеринарной регистрации производства, переработки, хранения, а также реализации продуктов и сырья животного происхождения, что вызывает сомнения в ее санитарной безопасности.
- Продукты закупаются посредством тендера. Кто меньшую цену даст, тот и выигрывает его, но нигде в законодательстве не говорится о том, кто должен отвечать за качество, - пояснил Мирлан Бакиров. - Между тем ни для кого не секрет, что через продукты человек может заразиться такими опасными заболеваниями, как бруцеллез или сибирская язва. Ужесточение требований к государственным закупкам также исключит возможность участия в тендере недобросовестных фермеров и предпринимателей, занимающихся поставкой животноводческой продукции.
Авторы законопроекта убеждены, что их инициатива не повлечет никаких негативных последствий, однако фермеры уверены в обратном. По словам главы объединения переработчиков мяса Арымбека Абдрасулова, нововведение повлечет дополнительные затраты. Услуги частных ветеринаров недоступны для сельских жителей, а государственных в селах почти не осталось.
- Я согласен, что, продавая нашу продукцию на внешние рынки, необходимо строго соблюдать требования технических регламентов, действующих в странах Евразийского экономического союза, - пояснил Арымбек Абдрасулов, - Не подлежит сомнению и то, что ветеринарный контроль проходить надо. Однако следует проработать вопрос стоимости и доступности услуг ветеринарных врачей. Депутаты утверждают, что законопроект не содержит коррупционных рисков, а я как раз-таки уверен в обратном. Если при выдаче ветеринарного сертификата для вывоза продукции животного происхождения за рубеж ветеринары хоть как-то придерживаются норм, то в отношении того, что идет на внутренний рынок, все зависит от цены вопроса.
Свои возражения и предложения фермеры уже направили в парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.