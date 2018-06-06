Гройсман предложил уволить главу минфина Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов страны Александра Данилюка.

"Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена кабинета министров", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что распространение Данилюком "искаженной информации среди международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС" могло поставить под угрозу их результаты.

"Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - подчеркнул Гройсман.

По данным украинским СМИ, в конце мая на заседании правительства Украины произошел скандал. Данилюк потребовал назначить его советника Яну Бугримовую на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики, но Гройсман не поддержал это предложение. В ответ Данилюк покинул заседание, а позже написал письмо послам "Большой семерки", в котором заявил, что имеет право формировать команду без согласования с премьером и президентом страны.