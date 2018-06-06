Ситуация с недопуском вагонов одной железнодорожной администрации пространства 1520 мм на полигон соседней сейчас не является типичной во взаимоотношениях транспортников на постсоветском пространстве. Однако время от времени такие проблемы все же возникают - в основном из-за наличия новых эксплуатационных качеств у "подозрительных" вагонов. Например, повышенной нагрузки на ось.

Впрочем, как отметили эксперты, сегодня такие вопросы решаются "в рабочем порядке". "Допуск вагонов с нагрузкой 22,5 тонны на ось ведется в целом без особых проблем, инфраструктура выдерживает, - сообщил "РГ" завкафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Юрий Щербанин, - а вот прием российских инновационных вагонов с осевой нагрузкой в 25 тонн не везде возможен из-за ограничений по инфраструктуре: тяжелые составы просто разбивают колею. Кстати, и в России такие вагоны не везде могут эксплуатироваться по той же причине. Но у нас это вопрос времени. С ростом объемов перевозок потребуется перевозить больше грузов в одном составе, и потребность в инновационных вагонах будет расти, хотя для них нужна и гибкая ценовая политика".

Существуют, добавил эксперт, и вопросы другого плана. Например, присутствие вагона из одной страны на территории другой автоматически переводит вагон под юрисдикцию принимающей страны. Это касается, в частности, страховки, банковских гарантий, обслуживания.

Иногда появляется информация о недопуске на сеть РЖД казахстанских вагонов китайского производства. Дело в том, отметил Щербанин, что вагоны из КНР должны отвечать российским требованиям по целому ряду технических характеристик, а не только по нагрузке на ось. И многие нестыковки, приводящие к проблемам передачи вагонов между государствами, связаны в основном с техническими параметрами.

Исполняющий обязанности начальника отдела железнодорожных перевозок группы компаний AsstrA Николай Рукавишников отметил, что его компания не раз сталкивалась со сложностями при загрузке украинских вагонов, следовавших в Волгоградскую область. Но, как правило, такие вопросы можно решить на месте загрузки по согласованию с администрацией станции.

Проблемы с передачей вагонов на границе связаны в основном с их техническими параметрами

Председатель подкомитета по железнодорожному транспорту ТПП РФ Евгений Реутов считает, что недопуск вагонов на дороги другой страны не является существенной проблемой во взаимоотношениях железнодорожников СНГ. "Как правило, запрет распространяется на отдельные типы подвижного состава и не имеет массового характера. Например, в последний раз такая ситуация возникала с российскими вагонами повышенной грузоподъемности, которым был ограничен доступ на магистрали Казахстана. Казахстанские железнодорожники тогда мотивировали свои действия тем, что их сеть в большинстве своих участков не рассчитана на нагрузку в 25 и более тонн на ось. В целом же, как показывает практика, такие ситуации всегда достаточно оперативно решаются в ходе переговоров представителей железнодорожных администраций и регуляторов железнодорожной отрасли".

Такие вопросы уполномочен решать и антимонопольный комитет Евразийской экономической комиссии, куда стороны могут обращаться, если решения по допуску или недопуску будут ущемлять интересы бизнеса и носить дискриминационный характер. Но здесь принятие решения будет длительным.

Поэтому на сегодня самый эффективный и быстрый способ урегулирования спорных ситуаций - прямые переговоры с участием руководства железнодорожных администраций, считает Евгений Реутов. В дальнейшем решение таких вопросов может происходить быстрее благодаря созданию совета транспортного рынка, который бы действовал аналогично совету рынка в электроэнергетике и на принципах сорегулирования готовил бы предложения по изменяющимся нормативно-правовым критериям и соотносил их с реальной ситуацией на рынке.