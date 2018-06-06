Инвалиды смогут поступать по квоте в пять вузов

У абитуриентов-инвалидов появится возможность подавать заявки в несколько вузов и поступать вне конкурса. Закон об этом прошел третье - окончательное - чтение в Госдуме.

В вузах предусмотрена 10-процентная квота для инвалидов (для обучения за счет бюджета). Но абитуриенты с ограниченными возможностями сейчас имеют право подавать документы по этой квоте в один вуз. Авторы законопроекта из КПРФ и "ЕР" предложили расширение до пяти вузов.

Таким правом, согласно новому закону, наделят детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Дается еще одна возможность - поступать в вузы, где проводятся дополнительные экзамены профильной или творческой направленности, не по итогам ЕГЭ, а по результатам экзаменов.

Один из авторов Олег Смолин (КПРФ) пояснил, что нередки ситуации, когда между абитуриентами с инвалидностью возникает конкурс именно потому, что они могут подать в рамках этой квоты только на одну специальность в один вуз.