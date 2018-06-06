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06.06.2018 04:42
Рубрика: В мире

Из конкурса "Мисс Америка" убрали дефиле в купальниках

Организаторы конкурса "Мисс Америка" решили изменить формат и отказались от дефиле в купальниках.

Фото: missisworld.ru
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"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", - заявила Гретхен Карлсон, возглавляющая попечительский совет Miss America Organization.

По ее словам, популярность конкурса и телевизионные рейтинги не пострадают, так как зрителей больше интересует талант участниц. Место дефиле займет интерактивное общение девушек с членами жюри, сообщает ТАСС.

Кроме того, организаторы отменили выход конкурсанток в вечерних платьях. Теперь девушки будут появляться на сцене в привычной для них одежде, которая поможет выразить их личный стиль. Новые правила вступят в силу 9 сентября.

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