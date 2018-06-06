Из-за палестинцев сборная Аргентины отказалась играть с Израилем

История с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим получила неожиданное продолжение.

Сборная Аргентины отменила запланированную на 9 июня игру с участием футболистов еврейского государства. Что интересно, билеты на этот матч были раскуплены за 25 минут.

Глава федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал Аргентину не играть в Иерусалиме, так как израильские власти используют встречу в качестве политического инструмента. А несколько дней назад в Барселоне, где сейчас тренируются аргентинские футболисты, группа палестинцев устроила протестную акцию. Они сожгли футболки капитана команды Лионеля Месси, сообщает ТАСС.