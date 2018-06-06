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06.06.2018 10:38
Рубрика: Экономика

Кабмин поддержал отмену роуминга внутри России

Текст: Нина Егоршева
Правительство РФ поддержало отмену дифференцированных тарифов мобильной связи. Это следует из сообщения кабмина. Ранее соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы.

Он предлагает отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе. Также предлагается отменить для абонента, находящегося за пределами своего региона плату за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом.

Сотовым операторам обещают новую волну предписаний из-за роуминга

Вместе с тем, отмечается, что целесообразно вместо внесения изменений в статью 54 Федерального закона "О связи" внести соответствующие изменения в статью 46 того же закона. В правительстве полагают, что необходимо предусмотреть обязанность сотового оператора устанавливать одинаковые условия оказания услуг абоненту как на территории своего региона, где зарегистрирован номер, так и в другом субъекте Федерации. Тем самым будет обеспечена ликвидация как внутрисетевого, так и национального роуминга.

Сейчас в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Сотовым компаниям предстоит уравнять условия тарифов в домашнем регионе и в поездках по России.

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