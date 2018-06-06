Кабмин поддержал отмену роуминга внутри России

Он предлагает отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе. Также предлагается отменить для абонента, находящегося за пределами своего региона плату за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом.

Вместе с тем, отмечается, что целесообразно вместо внесения изменений в статью 54 Федерального закона "О связи" внести соответствующие изменения в статью 46 того же закона. В правительстве полагают, что необходимо предусмотреть обязанность сотового оператора устанавливать одинаковые условия оказания услуг абоненту как на территории своего региона, где зарегистрирован номер, так и в другом субъекте Федерации. Тем самым будет обеспечена ликвидация как внутрисетевого, так и национального роуминга.

Сейчас в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Сотовым компаниям предстоит уравнять условия тарифов в домашнем регионе и в поездках по России.