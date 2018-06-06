Кабмин выделил 1,55 миллиарда рублей на поддержку машиностроения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 1,55 миллиарда рублей российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения. Деньги пойдут на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Поясняется, что за счет выделенных средств будет создано не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию продукции этих отраслей. Предполагается, что субсидии будут способствовать развитию экспорта отечественной техники, дополнительной загрузке производственных мощностей, в том числе в смежных отраслях.