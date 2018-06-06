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06.06.2018 09:28
Рубрика: Экономика

Карта "Мир" станет единым проездным для всей России ​

Текст: Игорь Зубков
Рабочая группа с участием Банка России и Минтранса обсуждает унификацию системы оплаты проезда на транспорте. Первым шагом к ней может стать установка в автобусах, трамваях, троллейбусах и станциях метро турникетов, принимающих бесконтактные банковские карты. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.

Единая система позволит пассажиру, независимо от того, в какой город он приехал, не покупать местный проездной билет, если у него есть обычная бесконтактная карта "Мир", пояснил суть идеи Комлев. "Он сможет не просто ею оплатить проезд, но и реализовать свои льготы или воспользоваться гибким тарифом", - сказал он.

По его словам, выбор именно карты "Мир" обусловлен тем, что она по определению есть у всех льготных категорий пассажиров.

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"Мы движемся к созданию единого для всей России транспортного предпроцессинга, который будет определять, разовая ли это поездка и полноценный платеж обычной картой или к карте привязан проездной и списывать надо по пониженному тарифу, либо держатель карты вообще льготник и ничего не платит, - рассказал Комлев. - То есть, если приходит транзакция с карты, номера которой в базе предпроцессинга нет, списываем по разовому тарифу, например 50 рублей, а если есть и, условно, она привязана к квартальному проездному, с карты деньги не списываются, только учитывается поездка в рамках предоплаты и периода валидации. Другая карта - из социального регистра, тогда просто фиксируется факт поездки, чтобы транспортный оператор по своему договору с городом получил компенсацию за то, что он вот эту бабушку, дедушку, многодетную маму провез бесплатно".

Полностью интервью Владимира Комлева читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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