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06.06.2018 07:46
Рубрика: В мире

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КР намерена увеличить товарооборот с Россией и Казахстаном
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7584 (121)
Достичь докризисных показателей в торговле с основными партнерами по Евразийскому союзу обещают власти Киргизии. По словам премьера республики Мухаммедкалыя Абылгазиева, товарооборот с Россией необходимо увеличить до двух миллиардов долларов, а с Казахстаном (РК) - до миллиарда. Об этом он заявил на двусторонних переговорах с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, а немногим ранее - с главой кабинета министров РК Бакытжаном Сагинтаевым. Встречи прошли на полях саммита СНГ, проведенного в Душанбе (Таджикистан).

Правительство Киргизии, как утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев, строит сотрудничество с российской стороной "на принципах взаимопонимания и полного доверия" и намерено следовать им и в будущем.

- Отрадно отметить позитивную динамику развития уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, - заявил премьер Киргизии. - По нашим данным, товарооборот в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 9,2 процента, превысив 1,4 миллиарда долларов. При этом перед нами стоит задача не только сохранить положительную динамику, но и принять меры по достижению докризисных показателей.

Киргизский Ош и Ярославль договорились о сотрудничестве

В 2012 году, который называется официальными источниками Киргизии "пиковым" в торговых отношениях с Россией, товарооборот между странами достигал двух миллиардов долларов. Впрочем, несмотря на снижение общего объема взаимных поставок, вступление в Евразийский союз позволило республике значительно увеличить экспорт в Россию - на 45,1 процента.

Киргизская сторона надеется в перспективе добиться увеличения российских инвестиций в экономику республики. Правительство КР связывает это с внедрением цифровых технологий в работу госорганов, а также активизацией контактов с регионами РФ.

- Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является энергетика. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы задачи, которые поставлены перед правительствами двух стран, были воплощены в реальность.

Развитию экономических связей Киргизии с Казахстаном, в свою очередь, призвано помочь заседание двустороннего межправительственного совета. О проведении встречи премьеры республик - Мухаммедкалый Абылгазиев и Бакытжан Сагинтаев - договорились там же, в Душанбе.

- Потенциал для увеличения двустороннего товарооборота и наращивания экономических связей между двумя странами огромен, - полагает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Президентами поставлена задача увеличить взаимную торговлю до миллиарда долларов. Это подталкивает нас к тесному взаимодействию и устранению барьеров.

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