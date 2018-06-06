Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 132-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и статью 8 Федерального закона "Об организованных торгах""

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в части 22 статьи 5 слова "денежных средств и ценных бумаг" заменить словами "денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг";

2) в статье 6:

а) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: "Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части не применяются к единоличному исполнительному органу, членам совета директоров (наблюдательного совета) и членам коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководителю ее филиала, главному бухгалтеру, иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета.";

б) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: "Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части не применяются к единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа клиринговой организации и руководителю ее филиала.";

3) в статье 15:

а) в пункте 1 части 2 слова "учитываются соответственно денежные средства, ценные бумаги" заменить словами "учитываются (находятся) соответственно денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги";

б) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Торговый банковский счет может открываться в рублях, в иностранной валюте или в драгоценных металлах.";

в) часть 41 изложить в следующей редакции:

"41. Денежные средства и (или) драгоценные металлы, переданные клиентами участнику клиринга, являющемуся кредитной организацией, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, должны направляться на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) участником клиринга в другой кредитной организации (далее - специальный торговый счет участника клиринга). При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы, переданные участнику клиринга каждым клиентом, должны учитываться участником клиринга во внутреннем учете отдельно. Участник клиринга обязан вести внутренний учет денежных средств и (или) драгоценных металлов, переданных ему клиентом для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, отдельно по каждому клиенту. На денежные средства, драгоценные металлы клиентов, учитываемые (находящиеся) на специальном торговом счете участника клиринга, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга. Участник клиринга не вправе зачислять собственные денежные средства, драгоценные металлы на специальный торговый счет участника клиринга, за исключением случаев их возврата клиенту.";

г) часть 42 изложить в следующей редакции:

"42. По требованию клиента участник клиринга, являющийся кредитной организацией, обязан открыть в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет участника клиринга для совершения операций с денежными средствами, драгоценными металлами такого клиента. Денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые (находящиеся) на указанном специальном торговом счете, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.";

д) в части 8 слова "денежных средств и ценных бумаг" заменить словами "денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг";

е) часть 10 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

4) в статье 16:

а) в части 2 слова "учитываются денежные средства, ценные бумаги" заменить словами "учитываются (находятся) соответственно денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. На клиринговый банковский счет могут зачисляться денежные средства, драгоценные металлы участника клиринга и (или) его клиента или клиентов. При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы участника клиринга и его клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации отдельно. Клиринговая организация по требованию участника клиринга должна вести отдельный внутренний учет денежных средств и (или) драгоценных металлов клиента или клиентов данного участника клиринга, учитываемых (находящихся) на клиринговом банковском счете. На денежные средства, драгоценные металлы клиентов, находящиеся на клиринговом банковском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга и клиринговой организации.";

в) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Клиринговый банковский счет может открываться в рублях, в иностранной валюте или в драгоценных металлах.";

г) часть 41 изложить в следующей редакции:

"41. На клиринговый банковский счет денежные средства, драгоценные металлы могут зачисляться соответственно со специального брокерского счета, специального торгового счета участника клиринга. При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы каждого клиента должны учитываться участником клиринга во внутреннем учете отдельно.";

д) в части 5 слова "денежных средств и ценных бумаг" заменить словами "денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг";

е) часть 9 после слов "денежных средств" дополнить словами "и (или) драгоценных металлов";

ж) часть 10 после слов "Денежные средства" дополнить словами "и (или) драгоценные металлы";

з) часть 11 после слов "Денежные средства" дополнить словами "и (или) драгоценные металлы";

5) в статье 18:

а) часть 3 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

б) часть 5 после слов "иного имущества," дополнить словами "включая наименование и массу драгоценных металлов,";

в) часть 6 после слов "иного имущества," дополнить словами "включая наименование и массу драгоценных металлов,";

г) часть 8 после слов "Денежные средства" дополнить словами ", драгоценные металлы";

д) часть 9 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

6) в части 2 статьи 19:

а) пункт 5 после слов "денежные расчеты" дополнить словами ", расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах";

б) пункт 8 после слов "денежные средства" дополнить словами ", драгоценные металлы";

7) в статье 23:

а) часть 6 после слов "иностранной валюте" дополнить словами ", драгоценные металлы";

б) часть 7 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

в) часть 9 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

г) часть 10 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

д) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства, драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в состав индивидуального клирингового обеспечения имущество в размере и в срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением.";

е) в части 13 слова "стоимость иного имущества" заменить словами "масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества";

ж) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. Если предметом индивидуального клирингового обеспечения является имущество, не указанное в части 16 настоящей статьи, его продажа осуществляется в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. При этом продажа указанного имущества может осуществляться на организованных торгах, если такое имущество допущено к торгам. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку продажи имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением.";

8) в статье 24:

а) часть 5 после слов "иностранной валюте" дополнить словами ", драгоценные металлы";

б) часть 7 после слов "денежные средства" дополнить словами "и (или) драгоценные металлы";

в) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства, драгоценные металлы гарантийного фонда зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в гарантийный фонд имущество в размере и в срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных коллективным клиринговым обеспечением.";

9) в статье 241:

а) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: "В имущественный пул могут вноситься ценные бумаги, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, драгоценные металлы.";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Денежные средства, драгоценные металлы, переданные в имущественный пул или полученные клиринговой организацией по договору имущественного пула, зачисляются на клиринговый банковский счет. Клиринговая организация, сформировавшая имущественный пул, ведет отдельный учет денежных средств и (или) драгоценных металлов, внесенных каждым участником пула, а также денежных средств и (или) драгоценных металлов, поступивших в имущественный пул.";

в) часть 8 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Клиринговая организация, сформировавшая имущественный пул, вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы, включенные в состав пула, если это предусмотрено договором об имущественном пуле. В этом случае указанные денежные средства, драгоценные металлы зачисляются клиринговой организацией, сформировавшей пул, на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация, сформировавшая пул, обязана возвратить в состав имущественного пула имущество в размере и в срок, которые необходимы для исполнения обязательств по договору об имущественном пуле.";

10) часть 4 статьи 245 после слов "ценные бумаги" дополнить словами ", драгоценные металлы".

Статья 2

Внести в статью 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084) следующие изменения:

1) в наименовании слова "и иные обязательные нормативы" заменить словами "и нормативы достаточности собственных средств";

2) в части 2 слова "нормативы ликвидности," исключить.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин