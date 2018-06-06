Командир батальона ДНР "Спарта" попал в реанимацию после ДТП

Командир боевого подразделения "Спарта" Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога попал в ДТП и в настоящее время находится в реанимации. Его девушка, которая находилась на заднем сиденье мотоцикла в момент столкновения, погибла от травм.

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал РИА Новости, что авария произошла во вторник в районе Площади свободы в Донецке. Дополнительных деталей он не привел.

Жога, известный под позывным Воха, возглавил батальон "Спарта" в 2016 году после смерти предыдущего командира и основателя подразделения Арсена Павлова (позывной Моторола), который погиб от взрыва бомбы в лифте своего дома. Власти ДНР назвали гибель Моторолы делом рук украинских диверсантов.