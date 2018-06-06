Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства КР "О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой в КР тел киргизстанцев, умерших за рубежом".

Теперь, согласно документу, размер единовременной выплаты на возмещение расходов по репатриации тел граждан страны на родину составляет 50 тысяч сомов. Ранее сумма была непостоянной и варьировалась в зависимости от географической удаленности места смерти киргизстанца от республики, интенсивности транспортного сообщения, текущего уровня цен, устанавливаемых перевозчиками.

При этом, по данным Госслужбы миграции (ГСМ) КР, существуют также расходы на услуги, без которых "груз-200" не допускается к перевозке. Это - например при доставке из России - санитарная обработка тела, бальзамирование, деревянный гроб и цинковый ящик, герметизация последнего, наземная обработка нетаможенного груза - человеческих останков, услуги агента по оформлению грузоперелета, сборы в аэропорту. Все вместе - около 50 тысяч сомов. Ранее заявитель получал на руки в виде компенсации в среднем 27,8 тысячи сомов.

Как отмечают в госслужбе, люди, обращающиеся за выплатой, рассчитывают получить все потраченные деньги. И когда этого не происходит, выражают недовольство.

Кроме увеличения суммы компенсации, значительно упрощен процесс оформления необходимых бумаг. По словам председателя ГСМ Медетбека Айдаралиева, ранее граждане предъявляли 14 различных документов, которые в течение месяца должна была рассмотреть комиссия. После подписания постановления их количество уменьшилось.

В случае, если получателем компенсации является близкий родственник умершего, то он должен предоставить заявление установленного образца, копии своего паспорта, документы, подтверждающих родство, нотариально заверенное свидетельство о смерти.

В случае, если выплату планирует получить тот, кто понес непосредственные расходы по транспортировке тела, но при этом не является родственником покойного, заявитель должен предоставить: заявление установленного образца, копии своего паспорта и нотариально заверенного свидетельства о смерти, официальные сопроводительные документы (договоры на оказание транспортных услуг, доверенность на сопровождение тела, акты о запайке гроба, а также справку об отсутствии инфекционных заболеваний у умершего) и бумаги, подтверждающие оплату расходов, связанных с доставкой в КР "груза-200".

Согласно новым правилам, решение о выплате компенсации принимается в течение трех рабочих дней.

Прежде на это могло уйти несколько месяцев. Денежные средства, в случае положительного ответа, также должны быть перечислены на банковский счет заявителя в течение трех рабочих дней.

Заявление на получение единовременной выплаты должно быть подано не позднее трех месяцев со дня смерти гражданина КР.

Стоит отметить, что, когда речь идет о доставке в республику тел киргизстанцев, в первую очередь говорят об умерших за рубежом трудовых мигрантах. Согласно официальной статистике, из почти 800 тысяч граждан КР, легально проживающих и работающих за пределами Киргизии, около 640 тысяч находятся в России. Еще 35 тысяч - в Казахстане, остальные - в Турции, Южной Корее, Европе.

Всего с 2010 года в республику перевезли несколько сот тел, 95 процентов из них на воздушном транспорте, в 2017-м - 278. На первом месте среди причин смерти - болезни, на втором - несчастные случаи, на третьем - дорожно-транспортные происшествия. Два последних места занимают убийства и самоубийства.

Тем временем



Всего на защиту прав трудовых мигрантов из Киргизии государство в 2018 году выделит 27 миллионов сомов. На эти деньги, в том числе, увеличат штат юристов в консульствах республики. Кроме того, Государственная служба миграции КР запускает проект по страхованию граждан, выезжающих в Россию. Для реализации этого проекта будет заключен договор между Государственной страховой организацией и российской компанией "Росгосстрах"