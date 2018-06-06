Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов""

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3609) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;".

Президент Российской Федерации В. Путин