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6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов""

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 6 июня 2018 г.

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3609) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;".

Президент Российской Федерации В. Путин