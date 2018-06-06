Косачев: Отношения РФ и Украины наладятся после смены власти в Киеве

Российско-украинские отношения выйдут из кризиса после того, как националисты лишатся власти в Киеве, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который находится в Ялте в составе делегации верхней палаты российского парламента.

"Я никогда не испытывал сомнений, что необратимости в отношениях между Россией и Украиной нет, - сказал сенатор РИА Новости. - Она есть на каком-то коротком историческом отрезке, когда у власти на Украине находятся нынешние националистические силы". Он полагает, что пока в Киеве задают тон нынешние политики националистического толка "что-то исправить не удастся".

"Но я уверен, что рано или поздно сам народ Украины отвергнет национализм в качестве государственной политики, точно так же, как, в свое время, мы отвергли в России", - заявил Косачев.

По его словам, любую многонациональную страну национализм во власти изнутри разрывает в клочья, в том числе - грозит потерей территорий. "Это то, что сейчас происходит с Украиной", - полагает Косачев.

Он также отметил, что политика нынешних киевских властей "радикальным образом противоречит собственным национальным интересам Украины и ее народа", рано или поздно большинство населения страны это осознает и сменит националистическую власть.

"И как только это произойдет, я уверен, что в отношениях между Россией и Украиной наступит новый благоприятный конструктивный этап, когда мы будем продолжать спорить, но совершенно точно будем воспринимать друг друга как дружественные, соседские и конструктивно настроенные страны и народы", - заключил глава международного комитета СФ.