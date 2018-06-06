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Космический апокалипсис в кубе: вышел трейлер второго "Лего. Фильма"

Новость 06.06.2018, 12:05 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures обнародован специфических красот трейлер "Лего. Фильма 2" (The LEGO Movie 2: The Second Part). Где "Безумный Макс" встречает "Звездные войны" и еще черт-те кого. В самом, разумеется, разудало-феерическом ракурсе. Кислотных тонов.

Сюжет прост, как дырка от баранки: пришельцы с планеты, простите, Duplo похищают друзей уже знакомого нам Эммета (в оригинале говорит голосом Криса Пратта). В том числе его даму сердца Люси. И так до Бэтмена включительно. На что Эммет, блистая богатой мимической гаммой, дает себе заруку настигнуть злодеев и спасти товарищей.

Фото: youtube.com
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Ну и начинается всякое там - живенькое очень.

Постановщики - Майк Митчелл ("Шрек навсегда", "Губка Боб в 3D") и Триша Гам ("Робоцып", "Дэйв сделал лабиринт").

Помимо Пратта на озвучке: Элисон Бри, Стефани Беатриз ("Бруклин 9-9", "Закусочная Боба"), Элизабет Бэнкс, Ченнинг Тейтум, Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Коп с топором"), Джона Хилл.

Премьера - 7 февраля следующего года.

Первый "Лего. Фильм" вышел в 2014 году и при бюджете в шестьдесят миллионов заработал 470. Взяв премию BAFTA за лучшую полнометражную анимацию.

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