Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия" огласил 6 июня свой вердикт в пресс-центре ТАСС. Лауреатами этого года стали академик РАН Сергей Алексеенко и профессор Мартин Грин из Австралии.

Как было отмечено в начале церемонии, в этом году на "Глобальную энергию" выдвинуто 44 претендента из 14 государств. В шорт-лист номинантов угодил даже глава компании Tesla Inc. Илон Маск, но в абсолютные победители не вышел. Международный комитет по присуждению премии, который с 2013 года возглавляет нобелевский лауреат Родни Джон Аллам из Великобритании, большинство голосов отдал за россиянина и австралийца.

"Мартин Грин из университета Нового Южного Уэльса отмечен за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики", - лаконично пояснил член международного комитета по присуждению премии Рае Квон Чунг.

Российский академик, в недавнем прошлом директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко получил премию "за подготовку теплофизических основ создания современных энергетических и энергосберегающих технологий и их применение при модернизации электростанций, мусороперерабатывающих предприятий", а также за разработку концепции охлаждения различных систем - от мощных вычислительных до атомных электростанций.

Как признался лауреат, известие стало для него неожиданным и ожидаемым одновременно: он и до этого четыре раза попадал в шорт-лист. "Показалось даже, что мое время прошло, - передает ТАСС его слова. - Считаю, что это очень престижная премия".

Премиальный фонд для лауреатов "Глобальной энергии" в 2018 году составляет 39 миллионов рублей

По оценкам коллег, работы Алексеенко "обеспечивают энергетику базисными исследованиями" и охватывают разные ее области, в том числе органическое топливо, возобновляемые источники энергии - от солнечной до геотермальной энергетики; а также энергосбережение и накопители энергии. Сам ученый считает, что в будущем наиболее перспективными направлениями для научных работ станут повышение эффективности использования органического топлива, развитие ВИЭ, в первую очередь геотермальной и петроэнергетики; а также создание более эффективных источников хранения энергии.

Справка "РГ"

Напомним: премией "Глобальная энергия", которая учреждена в России в 2002 году, отмечают выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают человечеству в решении самых острых проблем. С учетом только что названных имен лауреатами стали 37 ученых из Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии. Вместе с денежной частью премии лауреаты получают золотые медали и нагрудные значки. Вручение премии - осенью, в рамках форума "Российская энергетическая неделя".