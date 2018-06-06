Лейла Котиева - о рынке юридических услуг

Сейчас в России между регулятором и представителями профессионального сообщества идет активная дискуссия по вопросам формирования правовой основы предоставления юридических услуг и совершенствования института адвокатуры.

Лейла Котиева: Свидетельство о браке или рождении, выданное в Беларуси, будет действительно в России. Фото: Роман Щербенков

Министерством юстиции России разработан проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. На последнем заседании Объединенной коллегии министерств юстиции Беларуси и России, которая прошла в мае в Санкт-Петербурге, своим опытом по регулированию сферы оказания юридических услуг с российскими коллегами поделилась белорусская сторона.

Как сегодня взаимодействуют наши юридические ведомства, кто стоит на страже интересов граждан в решении правовых вопросов в Союзном государстве, есть ли единые подходы к организации оказания юридической помощи, признаются ли документы, подписанные нотариусом одной страны в другой, что делать, если бывший муж не платит алименты и скрывается в другой стране. За подробностями "СОЮЗ" обратился к начальнику Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Лейле Котиевой.

Лейла Идрисовна, насколько тесно сегодня взаимодействуют министерства юстиции России и Беларуси, ведь это они стоят на страже интересов граждан в решении правовых вопросов?

Лейла Котиева: Министерства юстиции Беларуси и России традиционно находятся в постоянном взаимодействии.

Ежегодно проводится Объединенная коллегия министерств, на которой обсуждаются самые важные и острые вопросы. На двухлетний период принимаются программы сотрудничества, проводятся экспертные консультации между представителями минюстов, в рамках Объединенной коллегии создаются рабочие группы по рассмотрению самых разных проблем. Как раз сейчас создается рабочая группа по вопросам оказания юридической помощи (адвокатская и нотариальная деятельность). Это необходимо для того, чтобы синхронизировать видение министерств юстиции в сфере оказания юридической помощи.

А как сегодня решаются правовые вопросы в Союзном государстве, в сфере юстиции есть какая-то договорно-правовая база?

Лейла Котиева: Основной документ, которым руководствуются во взаимоотношениях в этой сфере Беларусь и Россия, это Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Еще можно отметить Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь от 17 января 2001 года.

Сейчас разрабатывается проект соглашения о порядке взаимного исполнения актов судов Беларуси и России

3 марта 2015 г. в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Суть его в том, что судебные постановления по делам о взыскании алиментов, вынесенные на территории одной страны, исполняются на территории другой страны без какой-либо специальной процедуры признания. То есть исполнительный лист, выданный в России, принимается и исполняется в Беларуси и наоборот. Происходит это через территориальные органы Федеральной службы судебных приставов в Российской Федерации и управления принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов в Республике Беларусь.

В настоящее время министерствами юстиции России и Беларуси разрабатывается проект соглашения о порядке взаимного исполнения актов судов Беларуси и России. Мы надеемся, что оно будет подписано до конца года, поскольку это позволило бы повысить уровень правовой защищенности граждан Союзного государства.

Россияне и белорусы ежегодно заключают между собой большое количество браков, рождаются дети, происходит смена фамилий, признаются ли документы, выданные в одной стране, другой стороной?

Лейла Котиева: Как раз Конвенция о правовой помощи устанавливает, что официальные документы, выданные уполномоченными государственными органами одного государства по установленной форме, принимаются на территориях другого государства без какого-либо специального удостоверения.

То есть свидетельство о браке или рождении, выданное в Беларуси, будет действительно в России.

К нам в почту "СОЮЗа" приходят и такие вопросы: бывший муж в Беларуси не платит алименты и скрывается в России, что делать, как получить алименты с мужа в Беларуси?

Лейла Котиева: Ну, прежде всего нужно обратиться в суд и получить исполнительный лист на основании решения суда. С этим документом нужно обратиться в соответствующее управление принудительного исполнения главного управления юстиции (облисполкома или Минского горисполкома). Этот орган должен принять необходимые меры, а именно: направить исполнительный лист в Россию в соответствующий территориальный орган Федеральной службы судебных приставов, который организует исполнение обязательств должника.

Может ли сегодня российский адвокат представлять интересы россиянина в белорусском суде и, наоборот, белорусский адвокат - интересы белоруса в российском суде?

Лейла Котиева: Российский адвокат не может представлять интересы россиянина в белорусском суде. Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112 утверждены индивидуальные национальные перечни ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий в рамках Евразийского экономического союза для Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Беларусь предусмотрела соответствующее изъятие. Адвокаты иностранных государств пользуются на территории республики такими же правами, как и адвокаты Беларуси, и имеют право беспрепятственно оказывать правовую помощь гражданам иностранных государств, гражданином которого является иностранный адвокат, если это предусмотрено международными договорами о правовой помощи. Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в которой участвуют и Беларусь, и Россия, это не предусмотрено.

Что касается участия белорусских адвокатов в российских судах, то в России ограничения их участия нет, но есть оговорка - адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической помощи на территории России по вопросам, связанным с государственной тайной РФ.