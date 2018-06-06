Федеральный закон от 4 июня 2018 г N 148-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 14 Федерального закона "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599, 3616; 2009, N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 26, ст. 3875, 3887; 2018, N 1, ст. 55) следующие изменения:

1) в пункте 37 статьи 81 слова "или в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 настоящего Кодекса" исключить;

2) статью 83 изложить в следующей редакции:

"Статья 83. Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органам государственной власти субъектов Российской Федерации

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление следующих полномочий в области лесных отношений:

1) предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование;

2) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда;

3) подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;

4) установление сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда;

5) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;

6) осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов);

7) проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 настоящего Кодекса;

8) проектирование лесных участков на землях лесного фонда;

9) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;

10) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации;

11) осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 настоящего Кодекса;

12) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;

13) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда.

2. Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления полномочий, переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи, определяется в отношении каждого субъекта Российской Федерации с учетом затрат на организацию осуществления указанных полномочий в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

4. Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, распределяются исходя из площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности их использования, численности проживающего на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации населения, показателей пожарной опасности лесов по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации.

5. Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий не могут быть использованы на другие цели.

7. Ответственным за организацию и осуществление контроля, мониторинга эффективности и качества осуществления переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений (далее в настоящей статье - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий).

8. В случае использования указанных в части 3 настоящей статьи средств не по целевому назначению такие средства подлежат взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий:

1) дает согласие на назначение на должность руководителя органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия;

2) осуществляет контроль за правовым регулированием органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов, связанных с осуществлением переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений, а также с правом отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, в части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

3) организует и осуществляет контроль за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений;

4) осуществляет контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

5) осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, контроль за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене соответствующих актов лесопатологических обследований или о внесении в них изменений;

6) осуществляет оценку эффективности осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий и подготовку при необходимости представления об изъятии с 1 января следующего года соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Методика оценки эффективности осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

10. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, а также обязательные для исполнения методические и инструктивные материалы об осуществлении таких полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

11. Руководитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий вправе:

1) выносить высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, подлежащие обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок;

2) вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представления об освобождении от занимаемой должности его заместителей и руководителей соответствующих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения), которые подлежат рассмотрению высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в десятидневный срок;

3) давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, в том числе в случае, если требуется координация их осуществления органами государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации.

12. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):

1) назначает на должность по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий и освобождает от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия, переданные ему в соответствии с частью 1 настоящей статьи;

2) утверждает структуру органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия, переданные ему в соответствии с частью 1 настоящей статьи;

3) организует осуществление субъектом Российской Федерации полномочий, переданных ему в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральными законами и предусмотренными частью 10 настоящей статьи нормативными правовыми актами;

4) вправе до утверждения регламентов, указанных в части 10 настоящей статьи, утверждать регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций;

5) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий. Содержание, форма и порядок представления отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

13. Переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия могут быть изъяты у органа государственной власти субъекта Российской Федерации Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий в случае ненадлежащего осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих полномочий.

14. В течение одного месяца со дня поступления предусмотренной настоящей статьей отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в данной отчетности. По результатам указанной проверки и с учетом оценки эффективности осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий выдает заключение о надлежащем осуществлении органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий или осуществляет подготовку представления для принятия решения об изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Представление для принятия решения об изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации вносится в Правительство Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

15. Переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение об их изъятии у соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий.

16. В случае изъятия полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, неиспользованные остатки субвенций, предоставленных бюджету субъекта Российской Федерации для осуществления соответствующих полномочий, подлежат возврату в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. При принятии решения об изъятии полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона.

18. Наряду с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий контроль за расходованием субъектом Российской Федерации средств на осуществление переданных ему в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий проводится Счетной палатой Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

19. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области лесных отношений, предусмотренные настоящим Кодексом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании постановлений Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

3) часть 4 статьи 86 признать утратившей силу;

4) часть 3 статьи 87 изложить в следующей редакции:

"3. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, утверждаются органами местного самоуправления.";

5) в части 3 статьи 89 слова "проектов освоения лесов, расположенных в границах территорий субъектов Российской Федерации, указанных в части 2 статьи 83 настоящего Кодекса, а также" исключить;

6) в части 21 статьи 96 слова ", или государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Российской Федерации, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 83 настоящего Кодекса" исключить;

7) в части 2 статьи 97 слова ", или государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Российской Федерации, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 83 настоящего Кодекса" исключить.

Статья 2

Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279) признать утратившей силу.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин