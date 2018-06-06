Ливанец дважды сорвал джепот в одной и той же лотерее

Гражданин Ливана оказался очень везучим человеком, дважды выиграв главный приз лотереи Dubai Duty Free.

Находящиеся на территории аэропортов Дубая магазины беспошлинной торговли регулярно радуют своих клиентов бонусом в виде миллиона долларов. В этот раз деньги достались 73-летнему ливанцу, имя которого СМИ не называют.

РИА Новости подчеркивает, что дедушка уже испытывал радость от получения выигрыша в ноябре 2012 года. Тогда он также сорвал джекпот лотереи Millennium Millionaire (второе название Dubai Duty Free - прим. "РГ"). За время ее проведения долларовыми миллионерами стали более 160 человек.