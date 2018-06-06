Как только не называли еще несколько лет назад железнодорожные подходы к морским портам: и "узкое место", и "бутылочное горлышко". В самые неблагоприятные дни на путях, ведущих к гаваням, количество брошенных поездов переваливало за сотню. Портовики кляли железнодорожников, железнодорожники - портовиков. Пока, наконец, и те и другие не осознали, что проблему нужно решать сообща.

Результатом стало радикальное улучшение инфраструктуры. Порты обрастали новыми мощностями, стальные магистрали - новыми путями.

Начальник отдела организации логистики перевозок Центральной дирекции управления движением РЖД Николай Решетов на "круглом столе", посвященном формированию единой логистической системы портов и железных дорог, рассказал о динамике перевозок экспортных грузов и развитии инфраструктуры морских гаваней. Доля погрузки на экспорт в общей погрузке с 1990 года была увеличена до исторического максимума в 2017-м и составила 23,3 процента.

"На протяжении двух лет совместно с логистическими центрами мы ежедневно проводим оперативные планирования, на которые приглашаем крупных грузоотправителей. Эта технология направлена в первую очередь на привлечение дополнительных объемов погрузки за счет максимального использования всех резервов пропускной способности на подходах к портам и в морских терминалах. Она позволяет регулировать вагонопотоки между терминалами, привлекая грузы в адрес наименее нагруженных портов", - подчеркнул Николай Решетов.

Благодаря увеличению веса поезда в морские порты удается перевезти 12 миллионов "лишних" тонн в год

Для дальнейшего увеличения погрузки запланирован ряд мероприятий. К примеру, на Октябрьской дороге намечены комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, строительство вторых путей и электрификация участка Выборг - Приморск - Ермилово и т.д. Но дело не только в состоянии инфраструктуры. Так, благодаря применению технологии тяжеловесного движения, строгого следования расписанию, повышению уровня маршрутизации массовых грузов объем перевозок на Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорогах с 2014 года удалось увеличить на 14 с лишним миллионов тонн, на Дальневосточной - почти на 16 миллионов тонн.

Сейчас на сети начинает внедряться Дорожная информационно-логистическая система (ДИЛС), "заточенная" на согласованный план подвода грузов. Инновационным решением, сообщила замначальника департамента информатизации РЖД Инесса Яковлева, в этом проекте является модуль автоматического планирования подвода грузов в порты. На основании данных, полученных от порта, с учетом наличия этих грузов на дороге автоматически формируется прогноз прибытия поездов с востребованным грузом на двое суток вперед. В результате автоматически формируется план подвода поездов на припортовую станцию, задание станциям погрузки с указанием времени отправления поездов, задание сортировкам на переформирование потока, диспетчерам - на продвижение поездов по конкретной нитке графика и задание припортовым станциям на выгрузку.