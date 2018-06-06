Макрон сравнил содержание переговоров с Трампом с рецептом сосисок

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не раскрывать содержание его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом столь же важно, как хранить тайну рецепта сосисок. Такую параллель Макрон позаимствовал у первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

"Я никогда не раскрываю деталей того, что происходит за закрытыми дверьми, - заявил президент Франции в интервью Quest France. - Как сказал Бисмарк, если раскрыть народу рецепт сосисок, то не уверен, что их продолжат есть".

Развивая столовую тему, Макрон назвал утечки информации с закрытых переговоров, присущие американским политическим реалиями, "кухонными комментариями", отметив, что они "не помогают сервировке стола или улучшению аппетита". Президент Франции считает свои контакты с хозяином Белого дома "откровенными".

Ранее источник в американской администрации рассказал телеканалу CNN, что последний телефонный разговор между двумя лидерами был "ужасным". Его основной темой было введение Вашингтоном пошлин на европейские алюминий и сталь, что вызвало возмущение в Старом Свете.