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06.06.2018 12:01
Рубрика: Власть
Проект: Пушкинский конкурс

Медведев призвал сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка. Этот праздник ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС
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По словам премьер-министра, эта дата выбрана неслучайно. Пушкин открыл не только для России, но и для всего мира красоту русского слова, создал новую литературу.

Глава правительства отметил, что русский язык шагнул далеко за пределы России и стал явлением мирового значения.

- Разумеется, язык меняется с течением времени, адаптируясь под новые социальные, политические и экономические реалии. Но есть некоторые "базовые настройки", которые нам необходимо беречь, - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь.

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