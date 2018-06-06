Медведев призвал сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка. Этот праздник ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

По словам премьер-министра, эта дата выбрана неслучайно. Пушкин открыл не только для России, но и для всего мира красоту русского слова, создал новую литературу.

Глава правительства отметил, что русский язык шагнул далеко за пределы России и стал явлением мирового значения.

- Разумеется, язык меняется с течением времени, адаптируясь под новые социальные, политические и экономические реалии. Но есть некоторые "базовые настройки", которые нам необходимо беречь, - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь.